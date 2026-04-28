지역 격차 완화한다…조달청, 비수도권 기업 지원방안 발표

조달제도는 현재 발주기관 소재지 내 지역기업에 대한 우대제도를 운영 중이지만, 비수도권 기업을 직접적으로 우대하는 제도는 없다.

먼저 인구 감소지역 소재 기업은 1인 견적에 의한 소액 수의계약을 기존 2000만원에서 5000만원으로 늘리고, 조달청 구매 대행도 지원해 기관의 구매 편의성을 향상시킨다.

다수공급자계약 제도에서 인구감소지역 기업 제품의 2단계 경쟁 기준 금액 상향, 쇼핑몰 등록 시 비수도권 기업 우선 심사 등의 우대 정책도 마련한다.

물품·용역 적격심사 및 다수공급자계약 2단계 경쟁 평가에서 비수도권 기업에 대한 우대도 추진할 계획이다.

현재 운영 중인 발주기관 소재지를 대상으로 하는 지역업체 우대 가점과 별도로 비수도권 기업 우대 가점을 신설한다.

가격·품질 등 주요 조건이 동일한 경우 비수도권 기업 제품이 우선 선택될 수 있도록 제도화한다.

비수도권 기업 국내·외 판로를 확대하기 위한 지원책도 마련됐다.

지방정부와 함께 지역 유망 혁신제품을 발굴하고, 인구감소지역 소재 기업의 우수제품은 지정기간 연장 대상(1년)에 포함시키는 등 기술력 있는 지역 제품의 판로 확보를 지원한다.

특히 비수도권 기업은 G-PASS 지정 시 가점 부여, 지원사업 대상 선정 시 우선배정 비율을 높이는 등 해외조달시장 진출 여건도 강화한다.

백승보 조달청장은 “

지방 기업을 과감하게 지원해 공공조달시장이 지방 주도 성장 체제의 마중물이 되도록 하겠다”고 말했다.