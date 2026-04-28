하남시, 공공근로·지역일자리 100명 모집…월 최대 228만원
경기 하남시가 취약계층 고용 안정을 위해 하반기 직접일자리사업 참여자 100명을 모집한다.
하남시는 오는 5월 4일부터 15일까지 ‘2026년 하반기 직접일자리사업’ 참여자 100명을 선발한다고 28일 밝혔다.
이번 사업은 공공근로 86명과 지역공동체일자리 14명으로 구성되며, 선발된 참여자는 7월 6일부터 12월 4일까지 약 5개월간 시청, 보건소, 동 행정복지센터 등에서 근무하게 된다.
임금은 2026년 최저임금인 시급 1만320원이 적용된다. 근무시간에 따라 전일제(8시간)는 월 평균 약 228만원, 6시간은 약 173만원, 5시간은 약 147만원, 3시간은 약 93만원 수준의 급여가 지급된다.
이와 함께 근무일 기준 교통비와 간식비 5000원이 별도로 제공되며, 주휴수당과 연차수당도 포함된다.
사업은 공공근로 55개, 지역공동체일자리 7개 등 총 62개 세부 사업으로 운영된다. 공공근로는 민원 안내, 청사 환경정비, 구내식당 보조, 전통시장 및 공영주차장 관리, 도서관 업무 지원 등이 포함된다.
지역공동체일자리는 주민공유공간 관리, 공공체육시설 운영 지원, 장애인건강센터 및 가족센터 업무 보조, 문화유산 환경 정비 등의 역할을 맡는다.
행정 보조 업무는 컴퓨터 활용 능력과 스마트폰 사용 숙련도가 필요하며, 체육시설 관리나 환경 정비 등은 야외 근무가 가능한 체력이 요구된다. 일부 사업은 40~60대 연령층을 우선 선발하기도 한다.
신청 자격은 공고일 기준 18세 이상 64세 이하의 미취업 하남시민으로, 가구 소득이 기준 중위소득 70% 이하(지역공동체일자리 60% 이하)이고 재산이 4억 원 이하여야 한다. 다만 실업급여 수급자, 공무원 가족, 대학 및 대학원 재학생 등은 참여가 제한된다.
시 관계자는 “참여를 희망하는 시민은 모집 기간 내 신분증을 지참해 주소지 동 행정복지센터나 하남일자리센터를 방문해 신청하면 된다”며 “자세한 사항은 하남시청 홈페이지 고시공고 게시판을 확인하거나 지역경제과로 문의하면 된다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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