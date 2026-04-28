NCMN 2026 ‘통일을 여는 DMZ 155마일 기도행진’ 성료
경기·인천·강원 등 DMZ 구간을 걸으며 통일을 염원하는 ‘제5회 통일을 여는 DMZ 155마일 기도행진’이 지난 13일부터 24일까지 11일간의 대장정을 성공적으로 마쳤다.
2022년 정전 70주년을 기점으로 NCMN의 주최로 진행된 이 행사는 올해로 다섯 번째를 맞아, 전국 각지에서 모인 통일 염원단이 DMZ 155마일 구간을 릴레이 방식으로 걷는 형태로 진행됐다.
행진은 지난 13일 강화평화전망대를 출발점으로, 임진각, 백마고지 전적지, 철원평화전망대, 원통중앙공원을 거쳐 고성 죽왕공설운동장에 이르는 전 구간을 총 연인원 1400명이 함께 걸었다.
유모차를 탄 유아부터 청소년, 장년, 노년에 이르는 전 세대가 함께한 이번 행사에는 6·25전쟁 당시 파병국이었던 에티오피아에서 온 목회자들도 한반도의 평화와 통일을 소망하며 행렬에 동참해 깊은 감동을 더했다.
이번 행사는 기도와 걷기를 통한 통일 염원의 표현에 그치지 않고, DMZ를 묵묵히 지키는 국군 장병들을 위로하는 자리도 마련했다. 보병 6사단 군 교회를 방문해 노트북 4대와 무선마이크 2대를 위문품으로 전달했으며, DMZ통일미드바르교회와 백석산교회에는 전기자전거를 증정하고 함께 통일을 위한 기도를 올렸다.
NCMN 공동설립자 홍성건 목사는 “우리가 바라보는 만큼 하나님께서 열어주실 것이다. 통일을 넘어 그 이후를 바라보아야 한다. 하나 된 코리아로 경제가 활성화되고, 교회가 부흥하며, 다음 세대가 일어나 세계 속에 우뚝 서는 그날을 바라보며 걷는 것이다. 이 행진은 이 땅을 밟는 동시에 북한 전체를, 나아가 온 땅을 기도로 밟는 행위이며, 이 걸음은 243개국 온 땅으로 뻗어 나갈 것이다”라고 말했다.
김미진 NCMN 대표는 “통일은 반드시 이뤄질 것이다. 우리가 기도하며 걷는 것은 그 날을 앞당기기 위함이요. 통일 이후를 준비하기 위함이다. 통일이 되면 이념을 넘어선 조건 없는 사랑과 긍휼로 북한 동포를 도와야 한다. 이를 위해 지금부터 각자의 삶 반경 5㎞ 안에서 이웃을 섬기는 5K운동을 실천하며 준비해야 한다. 이 작은 사랑의 훈련이 통일 이후 북한 땅 전체를 품을 수 있는 토대가 될 것이다. 그래야 전 세계를 섬기는 코리아로 준비될 수 있다”고 강조했다.
NCMN은 2012년 홍성건 목사가 설립한 범국민 운동단체로, 개인과 사회 각 영역의 변화를 통해 의로운 공동체를 세우는 것을 사명으로 삼고 있다. 5K운동, My5K, 찾아가는 5K, 1221 레드하트데이 등 다양한 프로그램을 전 세계 190여 개국 네트워크를 통해 전개하고 있으며, 현재 국내에 1189개의 5K운동팀이 개척돼 지역 이웃 섬김 활동을 활발히 이어가고 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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