한국기독교생명윤리협회(상임대표 이승구)는 27일 서울 동작구 엘벧엘교회에서 ‘모자보건법 개정안의 문제점’을 주제로 생명윤리 세미나를 개최했다. 참석자들은 지난해 12월 박주민 더불어민주당 의원이 대표 발의한 ‘모자보건법 일부개정법률안’의 쟁점과 생명윤리적 문제를 짚었다.
개정안은 기존 ‘인공임신중절수술’의 개념을 약물 투여 등을 포함한 ‘인공임신중절’로 넓히고, 태아의 생존 가능 시기에 관한 제한 조항을 삭제하는 내용을 담고 있다. 교계에서는 이번 개정안이 사실상 무제한적 낙태 허용으로 이어질 수 있다고 우려하고 있다.
홍순철 고려대 산부인과 교수는 “본래 생명을 보호해야 할 법이 여성의 자유로운 낙태를 지원하고 정당화하는 낙태 지원법이 됐다”며 “모자보건법 대상에 태아를 포함해야 한다”고 주장했다. 아울러 개정안이 임신 주수와 관계없이 낙태를 허용하고, 유전적 질환·강간 등 기존의 5가지 허용 사유를 삭제한 점 등을 문제로 지적했다.
신효성 명지대 법무행정학과 객원교수는 개정안이 약물낙태를 우회적으로 제도화하려는 시도라고 비판했다. 그는 “약물낙태는 결코 안전하고 간편한 의료행위가 아니며 자궁파열과 과다출혈 등 중대한 합병증이 발생할 수 있다”고 말했다.
낙태 문제 해결을 위해서는 사회 인식 변화가 필요하다는 지적도 나왔다. 제양규 태아여성보호국민연합 운영위원장은 “미국 ‘로 대 웨이드’ 판결이 뒤집히기까지 49년간의 생명대행진이 있었듯, 사회 전반에 생명 존중 인식을 확산하기 위한 장기적인 노력이 필요하다”고 말했다.
그러면서 그는 “익명 출산을 보장한 보호출산제 시행 이후 유기되는 영아 수가 2023년 88명에서 2024년 30명으로 감소했다”며 “여성의 사회적·경제적 어려움은 낙태가 아닌 상담과 지원 등 국가적 시스템을 통해 해결해야 한다”고 말했다.
이날 논평을 맡은 이상원 전 총신대 교수는 “개정안뿐 아니라 현행법과 헌재 결정 역시 낙태를 넓게 허용하는 구조”라며 “수정 순간부터 인간 생명으로 보는 일관성을 유지하고, 전문성을 갖춘 의료인 단체를 중심으로 종교인과 법률가가 협력해 생명윤리 입법을 마련해야 한다”고 말했다.
음선필 홍익대 법대 교수는 “헌법재판소는 임신 22주 이내에서의 절충적 입법을 요구했지만 개정안은 주수 제한 없이 낙태를 허용해 그 취지를 벗어나 있다”고 지적했다. 아울러 “현행법상 미성년자는 일정한 법률행위에 보호자 동의가 필요한데, 개정안은 부모 동의 없이 낙태를 가능하게 해 법 체계상 모순이 있다”고 덧붙였다.
글·사진=김연우 기자 yeon@kmib.co.kr
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“생명 보호법이 낙태 허용법 되나”…모자보건법 개정안에 학계 비판
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