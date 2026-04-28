조선대, 개교 80주년 기념 특별전 ‘정원을 거닐다’ 개최

5월 7일부터 27일까지 조선대 미술관서

서양화·한국화·설치미술 작가 13명 참여

조선대학교 전경. 조선대 제공

조선대학교 미술관이 개교 80주년을 기념해 자연을 주제로 한 특별전 ‘정원을 거닐다’를 개최한다.



28일 조선대에 따르면 이번 전시는 5월 7일부터 27일까지 조선대학교 미술관에서 개최되며, 자연을 바라보는 다양한 예술적 시선을 통해 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 사유할 수 있는 시간을 제안한다.



이번 전시는 무료로 관람할 수 있으며, 5월 14일부터 17일까지 개최되는 조선대학교 장미주간과도 연계돼, 조선대학교를 찾는 시민들에게 자연과 예술을 함께 경험할 수 있는 문화 향유의 기회를 제공할 예정이다.



전시에는 서양화와 한국화, 설치, 미디어 등 다양한 장르에서 활동하는 작가 13명이 참여해 작품 34점을 선보인다. 작가들은 자연을 단순한 풍경이 아닌 감각과 기억, 그리고 존재에 대한 사유의 대상으로 확장하며 각기 다른 방식으로 풀어낸다.



세부 전시는 감각과 기억을 통해 내면의 풍경을 확장하는 ‘심상의 정원’과 매체와 환경 속에서 인식의 변화를 탐색하는 ‘감각의 정원’, 자연을 통해 삶과 존재를 성찰하는 ‘은유의 정원’ 세 가지 흐름으로 구성된다.



주요 작품으로는 김수진의 ‘연주된 시간의 기록’, 노은영의 회화 작업, 양홍길의 ‘낙화유수’, 설박의 수묵 작업, 박상화의 ‘포스트네이처-광주’, 박아론의 설치 작업 등이 소개되며, 김단비, 김명우, 강미미, 김제민, 송지윤, 조선아 등의 회화 및 설치, 미디어 작품도 함께 선보인다.



이들 작업은 감각과 기억, 존재와 인식 등 서로 다른 층위의 시선을 통해 ‘정원’의 다층적인 의미를 드러낸다.



특히 전시는 작품 간의 관계와 흐름을 중심으로 구성돼 관람자가 각 공간을 따라 이동하며 자연에 대한 다양한 해석을 경험할 수 있도록 기획됐다. 이를 통해 관람객에게 일상에서 벗어나 잠시 머물며 여유롭게 감각을 환기할 수 있는 관람 경험을 제공한다.



김일태 조선대 미술관장은 “이번 전시는 자연을 주제로 한 다양한 시선을 통해 관람객의 감수성을 환기하고, 예술과 일상이 만나는 경험을 확장하고자 기획됐다”며 “장미축제 기간과 연계해 시민들이 보다 쉽게 미술관을 찾고 예술을 향유 할 수 있도록 하고, 미술관이 지역과 소통하는 문화적 거점으로 기능하기를 기대한다”고 밝혔다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 28일 조선대에 따르면 이번 전시는 5월 7일부터 27일까지 조선대학교 미술관에서 개최되며, 자연을 바라보는 다양한 예술적 시선을 통해 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 사유할 수 있는 시간을 제안한다.이번 전시는 무료로 관람할 수 있으며, 5월 14일부터 17일까지 개최되는 조선대학교 장미주간과도 연계돼, 조선대학교를 찾는 시민들에게 자연과 예술을 함께 경험할 수 있는 문화 향유의 기회를 제공할 예정이다.전시에는 서양화와 한국화, 설치, 미디어 등 다양한 장르에서 활동하는 작가 13명이 참여해 작품 34점을 선보인다. 작가들은 자연을 단순한 풍경이 아닌 감각과 기억, 그리고 존재에 대한 사유의 대상으로 확장하며 각기 다른 방식으로 풀어낸다.세부 전시는 감각과 기억을 통해 내면의 풍경을 확장하는 ‘심상의 정원’과 매체와 환경 속에서 인식의 변화를 탐색하는 ‘감각의 정원’, 자연을 통해 삶과 존재를 성찰하는 ‘은유의 정원’ 세 가지 흐름으로 구성된다.주요 작품으로는 김수진의 ‘연주된 시간의 기록’, 노은영의 회화 작업, 양홍길의 ‘낙화유수’, 설박의 수묵 작업, 박상화의 ‘포스트네이처-광주’, 박아론의 설치 작업 등이 소개되며, 김단비, 김명우, 강미미, 김제민, 송지윤, 조선아 등의 회화 및 설치, 미디어 작품도 함께 선보인다.이들 작업은 감각과 기억, 존재와 인식 등 서로 다른 층위의 시선을 통해 ‘정원’의 다층적인 의미를 드러낸다.특히 전시는 작품 간의 관계와 흐름을 중심으로 구성돼 관람자가 각 공간을 따라 이동하며 자연에 대한 다양한 해석을 경험할 수 있도록 기획됐다. 이를 통해 관람객에게 일상에서 벗어나 잠시 머물며 여유롭게 감각을 환기할 수 있는 관람 경험을 제공한다.김일태 조선대 미술관장은 “이번 전시는 자연을 주제로 한 다양한 시선을 통해 관람객의 감수성을 환기하고, 예술과 일상이 만나는 경험을 확장하고자 기획됐다”며 “장미축제 기간과 연계해 시민들이 보다 쉽게 미술관을 찾고 예술을 향유 할 수 있도록 하고, 미술관이 지역과 소통하는 문화적 거점으로 기능하기를 기대한다”고 밝혔다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지