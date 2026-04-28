월드컵 앞둔 韓축구, 경고 누적 완화 움직임에 대비해야
국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미월드컵을 앞두고 경고(옐로카드) 누적에 따른 출전 정지 관련 규정을 바꾸는 작업에 돌입했다. 출전국 확대에 따른 경기 수 증가로 경고 누적이 주는 부담을 줄여줘야 마땅하다는 취지에서다. 그간 월드컵 무대에서 경고 누적에 적잖은 영향을 받았던 한국 축구대표팀도 바뀐 규정에 잘 대비해야 할 것으로 보인다.
BBC는 28일(한국시간) “FIFA가 북중미월드컵 조별리그 최종전과 토너먼트 8강전이 끝나는 시점에 경기 기록을 지워주는 방안을 검토하고 있다”고 전했다. 바뀐 규정은 FIFA 평의회에서 논의를 거쳐 최종 승인될 것으로 예상된다.
기존 32개국 체제 월드컵에선 조별리그(3경기)부터 16강·8강전 사이에 경고 2장이 쌓인 선수가 다음 1경기를 뛸 수 없었다. 경고 기록은 4강에 올라야 비로소 소멸됐다.
오는 6월 열리는 북중미월드컵은 48개국이 출전한다. 토너먼트 32강전이 신설돼 4강에 가려면 기존보다 1경기가 늘어난 총 6경기를 치러야 한다. 경고 누적에 따른 출전 정지로 받는 부담이 더욱 커진 셈인데, FIFA는 이를 완화시킬 계획이다.
바뀌는 규정을 잘 활용하는 팀은 이득을 볼 수 있다. 경고 누적에서 비교적 자유로워지면 선수나 전술 활용의 폭이 넓어진다. 조별리그나 토너먼트 초반 승부처에서는 경고 1장쯤을 각오한 과감하고 투지 넘치는 플레이가 승리로 직결될 수 있다. 달리 보면 이전 월드컵보다 경기 과열 현상이 짙어질 수도 있다.
한국 축구도 경고 누적에 얽힌 역사가 많다. 2대 3으로 패한 2022 카타르월드컵 조별리그 가나전. 한국은 후반 추가시간 코너킥을 얻었지만 경기 종료 휘슬이 울렸다. 김영권, 손흥민, 이강인 등이 격하게 항의했다.
그러자 파울루 벤투 감독이 필사적으로 주심에게 달려가 따진 뒤 퇴장 명령을 받았다. 이미 경고 1장을 받은 핵심 수비수 김영권을 지키려는 일종의 작전이었다. 벤투 감독은 포르투갈과의 최종전을 관중석에서 지켜봤지만, 김영권이 동점골을 넣은 한국은 2대 1 역전승을 거두고 16강에 올랐다.
한국은 2018 러시아월드컵 조별리그 최종전에서 강호 독일을 2대 0으로 꺾는 ‘카잔의 기적’을 썼다. 독일은 주전 센터백 제롬 보아텡이 경고 누적으로 결장하면서 이변의 희생양이 됐다. 2014 브라질월드컵 조별리그 첫 경기 때는 손흥민, 기성용, 구자철이 무더기 경고를 받았다. 이 여파로 한국은 알제리와의 2차전에서 중원 싸움부터 밀리며 주도권을 내줬고 2대 4로 졌다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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