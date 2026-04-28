시사 전체기사 [속보] 고법 “김건희, 도이치모터스 시세조종 가담… 공동정범” 입력:2026-04-28 15:40 수정:2026-04-28 15:42 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 지난해 8월 12일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 최현규 기자송경모 기자 ssong@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 김기현·나경원·안철수, SOS에 난색… 국힘 ‘張 사퇴론’ 확산 2 개혁신당 정이한 부산시장 후보, 유세 중 커피 맞아 병원 이송 3 한동훈, 하정우 북갑 등판에 “李가 출마지시했나” 4 ‘야권 결집’ 부를라… 민주당, 김용 공천 안한다 5 하정우, 재보선 출마 가닥… 정청래 만났다 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 국내 리그 떠나며 세금 나몰라라… 94억 체납 ‘먹튀 용병들’ 2 OECD “한국 20대 청년 10명중 8명 부모와 동거…삶의 질 개선해야” 3 김정관 “삼성전자 이익, 노사만의 몫 아냐” 4 ‘5만원 이하 무서명 제도’ 한도 10년째 제자리… “결제 불편” 5 “삼성 파업, 30조 손실보다 신뢰·공급망 붕괴가 더 치명적” 해당분야별 기사 더보기 1 전단지 여성에 낭심 차인 경비원… ‘넘어뜨려 제압’ 무죄 2 총파업 선언 앞둔 삼성 노조…주주단체 ‘맞불 집회’ 예고 3 [단독] 순천 1표=광주 북구 5표?…‘졸속 선거구 획정’ 헌법소원 제기 4 ‘2시간 마라톤’ 사웨 러닝화는…아디다스 ‘에보3’ 5 ‘세계 최고’ 해상교량 전망대 ‘더 스카이184’ 5월 개방 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 부부 “멜라니아 곧 과부” 방송인 발언에 격분…해고 요구 2 총성·대피 위급 상황서도… 태연히 샐러드 즐긴 남성 3 트럼프 만찬 총격 보안 허술? “요원들 웨이터 복장으로 배치” 4 “멜라니아 과부” 키멀 발언 논란… 트럼프 부부 맹비난 5 ‘인공위성 탈취, 지상목표 타격’…中 ‘우주전쟁’ 역량 급성장 해당분야별 기사 더보기 1 하정우의 전두환·손석구의 노태우 만난다 2 이명세 다큐 ‘란 12.3’, 개봉 첫 주 13만 ‘흥행 궤도’ 3 ‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다 4 이명세 ‘란 12.3’, 개봉 첫 주 13만 돌파…다큐 흥행 새 기록 5 ‘골드랜드’ 웃음기 뺀 박보영…“첫 범죄물, 도전해보고 싶었죠” 해당분야별 기사 더보기 1 기차 타고 남부권 1박 2일… ‘남도 기차여행’ 프로그램 운영 2 기름값 오를수록 빛난다, 연비왕 ‘톱5’ 3 술 마신 다음 날 새벽 흉통·식은땀… ‘변이형 협심증’ 위험 4 첫 ‘노동절’ 공휴일 앞두고 ‘반값 휴가’ 지원 확대 5 래퍼 제리케이 악성 뇌종양 투병 끝 별세… 향년 42세 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 클럽 입장 거부에 흉기 휘두른 20대 불법체류자 영장 ‘김창민 영화감독 상해치사’ 피의자 2명 구속영장 청구 OECD “한국 20대 청년 10명중 8명 부모와 동거…삶의 질 개선해야” ‘2시간 마라톤’ 사웨 러닝화는…아디다스 ‘에보3’ [단독] 국내 리그 떠나며 세금 나몰라라… 94억 체납 ‘먹튀 용병들’ 4주 단속에 쏟아진 아동성착취물 범죄자 225명… 10대가 반 변사 현장서 30돈 금목걸이 ‘슬쩍’…검시관 벌금 1000만원 김정관 “삼성전자 이익, 노사만의 몫 아냐” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요