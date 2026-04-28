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[속보] 고법 “김건희, 도이치모터스 시세조종 가담… 공동정범”

입력:2026-04-28 15:40
수정:2026-04-28 15:42
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윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 지난해 8월 12일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 최현규 기자

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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