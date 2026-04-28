안전공업 화재 현장 철거 시작…화재 발생 39일만

28일 오전 대전 대덕구 안전공업 동관 일대에서 화재 현장 철거를 위한 작업이 진행되고 있다. 경찰과 소방·노동 당국이 화재 원인을 조사 중인 가운데, 안전공업 측은 이날부터 현장 감식을 위한 철거를 진행한다. 연합뉴스

“철거 작업은 약 45일 정도가 소요될 것으로 보인다. 작업 경과에 따라 일정이 더 늘어날 수도 있다”고 설명했다.

피해자들의 유해가 남아 있을 가능성도 있기에 추가적인 재수색을 실시하는 한편 유류물도 회수하기로 했다.