안전공업 화재 현장 철거 시작…화재 발생 39일만
74명의 사상자를 낸 대전 안전공업 화재 현장에 대한 철거 작업이 화재 발생 39일만에 시작됐다.
28일 대전경찰청에 따르면 이날 오전 8시쯤부터 대덕구 문평동 안전공업 공장에서 현장 감식을 위한 철거작업이 진행됐다.
철거는 대전고용노동청 등 노동당국 입회 하에 안전공업에서 선정한 철거업체 2곳이 맡았다.
당국은 이날 대형 크레인을 이용해 옥상 주차장에서 차량을 내리는 작업을 실시했다. 건물이 아직 붕괴 위험이 높은 상황이라 내부 진입은 하지 못했다고 한다.
철거 대상인 동관에는 총 102대의 차량이 있는 것으로 파악됐다. 차량을 모두 옮기려면 최소 하루나 이틀이 더 소요될 것으로 예상되는 만큼 건물에 대한 본격적인 철거에는 시간이 더 필요할 전망이다.
강재석 대전청 과학수사계장은 “오늘은 크레인 2대를 이용해 차량을 내린 뒤 소유자에게 인도하는 작업을 하고 있다”며 “철거 작업은 약 45일 정도가 소요될 것으로 보인다. 작업 경과에 따라 일정이 더 늘어날 수도 있다”고 설명했다.
경찰은 철거작업을 마친 뒤 처음 불이 난 것으로 추정되는 동관 1층 4호 가공라인을 자세하게 들여다본다는 방침이다.
현장에 피해자들의 유해가 남아 있을 가능성도 있기에 추가적인 재수색을 실시하는 한편 유류물도 회수하기로 했다. 철거 과정에서 감식이 필요한 부분이 발견될 경우 안전을 확보한 이후 감식을 실시한다는 계획이다.
강 계장은 “1층 철거가 어느정도 완료되면 합동감식을 실시할 예정이지만 정확한 날짜는 아직까지 미정”이라고 말했다.
안전공업 화재는 지난달 20일 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동 공장에서 발생했다. 이 사고로 14명이 숨지고 60명이 다쳤다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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