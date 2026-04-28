다시 만나는 안성기, 해외 거장도 발길…영화로 가득한 전주
제27회 전주국제영화제 29일 개막
영화의 도시 전주가 뜨겁게 달아오른다. 제27회 전주국제영화제(JIFF)가 29일 개막해 다음 달 8일까지 열흘간 이어진다. 전 세계 54개국 237편의 독립·예술영화를 즐길 수 있는 씨네필들의 축제다.
개막식은 전북 전주 한국소리문화의전당에서 배우 신현준·고원희의 사회로 열린다. 올해 초 세상을 떠난 배우 안성기에게 특별공로상이 수여돼 의미를 더한다. 안성기의 아들 안필립씨가 참석해 대리 수상할 예정이다. 안성기를 기리는 특별전 ‘조금 낯선 안성기를 만나다’와 연계한 레드카펫 행사에는 생전 그와 인연이 깊은 동료 영화인들이 참석한다.
개막작 ‘나의 사적인 예술가’의 켄트 존스 감독과 배우 그레타 리가 개막식을 빛낸다. 영화 ‘패스트 라이브스’(2023)로 골든글로브 여우주연상 후보에 오른 한국계 미국인 그레타 리는 ‘트론: 아레스’ ‘하우스 오브 다이너마이트’ 등에 출연하며 할리우드에서 주가를 올리고 있다.
영화제 기간 내내 국내외 게스트들의 발길이 이어진다. 2년 만에 전주를 다시 찾는 대만 거장 차이밍량 감독은 다음 달 1일 마스터클래스에 참여해 본인 작품 ‘밤의 여정’ ‘집으로’를 선보이고 관객과의 대화를 갖는다. ‘라스베가스를 떠나며’(1995)로 유명한 영국의 마이크 피기스 감독도 신작 ‘메가닥’으로 2일 마스터클래스를 연다.
올해의 프로그래머로 선정된 변영주 감독은 직접 뽑은 5편을 소개하고 윤가은 감독 등과 영화에 관해 대화하는 시간을 갖는다. 특별 프로그램 ‘전주X마중’은 김성오·류경수·이효제·정하담·주원·한선화 등 고스트스튜디오 소속 배우들과 함께한다. 류현경·연우진·고경표 등이 참여하는 토크 프로그램 ‘전주톡톡’도 마련돼 있다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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