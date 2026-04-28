남양주시, 왕숙신도시 이전기업 800억 규모 금융지원
기업재정착 점프업 상생금융 협약
기업당 최대 30억·이자 지원까지
경기 남양주시가 왕숙신도시 개발로 이전하는 기업의 자금 부담을 줄이기 위해 800억원 규모의 금융지원에 나선다.
남양주시는 지난 27일 왕숙신도시 내 기업 이전 대상 기업의 안정적인 재정착을 지원하기 위해 ‘기업재정착 점프업(Jump-up) 상생금융’ 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 토지보상금과 기업이전단지 분양가 간 차이로 자금 부담을 겪는 기업의 어려움을 해소하고, 조기 정착과 성장 기반 마련을 지원하기 위해 추진됐다.
협약에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 농협은행, 기업은행, 하나은행, 신한은행, 우리은행, 국민은행 등 6개 금융기관이 참여했다.
이들 기관은 총 800억원 규모의 협조융자를 지원하며, 기업당 최대 30억원의 시설자금을 제공할 계획이다.
이번 금융지원은 최고금리 제한 방식을 도입해 금리 산정의 투명성을 높이고, 불필요한 부수거래 조건을 배제한 점이 특징이다.
시는 기존 금융지원과 차별화된 현장 중심·기업 체감형 모델을 통해 실질적인 지원 효과를 높이겠다는 방침이다. 또한 시는 대출 이자의 일부를 보전하는 ‘이차보전’ 방식을 적용해 기업의 금융비용을 낮춘다.
이를 통해 기업은 최대 1억2600만원 수준의 이자 지원을 받을 수 있으며, 신용도가 상대적으로 낮은 기업도 금융기관별 최고금리 설정으로 일반 대출보다 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.
시는 이번 협약을 계기로 왕숙지구 내 기업 생태계를 안정화하고, 지역 산업 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장 기반 구축에 나설 계획이다. 관련 금융지원 사업은 5월 중 별도 공고를 통해 본격 추진된다.
주 시장은 “이번 협약은 이전 기업의 자금 부담을 실질적으로 덜어주기 위한 것”이라며 “기업이 안정적으로 안착하고 성장할 수 있도록 지원체계를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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