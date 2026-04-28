포항시, AI 기술 활용 신약 개발 플랫폼 구축 탄력
경북 포항시가 인공지능(AI)과 첨단 바이오 인프라를 결합한 차세대 신약 개발에 본격 나선다. 최근 정부 공모사업에 선정되면서 관련 연구·개발(R&D)에 속도가 붙을 전망이다.
포항시는 포항공과대학교(포스텍)와 함께 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘2026년 바이오·의료기술개발사업’ 신규 과제 공모에서 ‘AI 융합 차세대 고리형 펩타이드 의약품 플랫폼 구축’ 사업이 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.
이번 사업은 2030년까지 5년간 총 216억원을 투입해 AI 기반 차세대 신약 개발 플랫폼을 구축한다. 연구에는 방사광가속기, 극저온전자현미경 등 첨단 장비가 활용될 예정이다.
이 사업의 핵심 물질인 ‘펩타이드’는 두 개 이상의 아미노산이 사슬 형태로 결합된 물질이다. 특히 ‘고리형 펩타이드’는 기존 선형 구조보다 안정성이 높고 세포 투과성이 뛰어나 의학과 산업 분야에서 활용도가 높다.
실제 글로벌 제약 시장에서도 펩타이드 기반 의약품 개발 경쟁이 치열하다. 비만 치료제로 알려진 ‘위고비’가 선형 펩타이드 기반 신약으로 주목받고 있으며, 글로벌 제약사들도 고리형 펩타이드 기술을 활용해 신약 개발에 몰두하고 있다.
이번 연구는 고리형 펩타이드 디자인 연구장비 도입 및 오픈랩 구축, 먹는(경구용) 펩타이드 상용화 기술 개발, 후보물질 약물성·안정성 평가 등을 포함한다.
이를 통해 후보 물질의 발굴부터 검증까지 전주기 플랫폼을 완성할 방침이며 경구용 기술 개발 시 복용의 편의성도 높아질 전망이다. 또 대구경북첨단의료산업진흥재단(K-MEDI Hub)에서 공동 협력으로 약효 유효성 평가를 실시할 예정이다.
장상길 포항시장 권한대행은 “이번 공모 선정을 통해 AI와 첨단 바이오 인프라를 융합해 포항의 바이오산업 경쟁력을 한 단계 높이는 계기가 마련됐다”며 “제약 기술 개발을 위해 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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