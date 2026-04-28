‘장모 살해 캐리어 유기’ 조재복 구속 기소…아내는 무혐의 처분
장모를 때려 숨지게 한 뒤 시신을 여행용 캐리어에 담아 유기한 혐의를 받는 조재복이 재판에 넘겨졌다.
대구지검 전담수사팀은 28일 존속살해 등 혐의로 조씨를 구속기소 했다고 밝혔다.
검찰은 두차례에 걸친 직접 압수 수색과 심리·진술 분석 등을 통해 조씨가 아내 A씨와 장모를 감금하고 가혹 행위를 이어간 끝에 범행에 이른 사실을 파악했다.
함께 구속 송치된 아내 A씨에 대해서는 시체 유기 관여 혐의를 적용하지 않고 불기소 처분 뒤 석방했다. 검찰은 “조재복으로부터 감금돼 지속적인 폭력을 당하는 등 저항할 수 없는 상태에서 강요에 따라 범행했다”고 봤다.
아울러 검찰은 A씨의 치료 지원과 일상 복귀를 위해 유관 기관과 협의할 방침이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사