게임물관리위원회, 확률형 아이템 피해구제분과위원 10명 위촉
문화체육관광부 산하 게임물관리위원회가 28일 확률형 아이템 피해구제센터 내 안건을 심의하고 의결하는 확률형 아이템 피해구제분과위원 10명을 위촉했다. 위원의 임기는 1년이고 연임이 가능하다.
위원회는 피해구제센터 운영규정에 따라 이용자단체와 사업자단체 및 법률전문가 등 각 분야에 경험과 전문성을 갖춘 인물들로 구성됐다.
이들은 지난 2월 게임산업법에 따라 설치된 피해구제센터의 업무와 관련해 접수된 피해 상담과 조사를 거친 안건에 대한 피해구제 적절성을 검토하고 자체 종결된 사안에 대한 재조사 결정 등을 심의하게 된다.
향후 게임시장 환경 변화에 맞춰 필요시 분과 위원 구성을 다양한 분야의 전문가들로 확대할 계획이다.
이와 함께 게임물관리위원회와 콘텐츠분쟁조정위원회 간의 연계도 본격화된다. 앞서 지난 1월 양 기관은 사건 이관 및 절차 연동 등에 관한 업무협약을 체결한 바 있다.
이에 대한 후속 조치로 상호 간 업무처리시스템을 본격적으로 연계하며 올해 하반기 시스템 연동이 완료되면 이용자가 어느 한 기관에 피해 사실을 제출하더라도 즉시 담당 기관으로 이송돼 일괄 처리될 전망이다.
또한 피해구제센터의 권고안이 받아들여지지 않을 경우 실질적 조정을 위해 사안을 콘텐츠분쟁조정위원회로 이관한다.
지난 2월부터 시행된 콘텐츠산업진흥법을 통해 직권조정결정 등이 도입된 만큼 합리적인 이유 없이 조정안을 거부하는 경우에도 효과적인 대응이 된다.
김재현 문체부 문화미디어산업실장은 “피해구제센터와 콘텐츠분쟁조정위원회 간의 연계를 통해 더욱 많은 게임 이용자들의 피해를 줄이고 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대한다”며 “이용자들이 이해할 수 있는 합리적인 관점에서 권리 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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