자카르타 인근서 열차끼리 충돌 참변… 14명 숨져
인도네시아의 수도 자카르타 인근에서 열차 두 대가 부딪혀 14명이 숨지고 80명 넘게 다쳤다.
28일 로이터 등 주요 외신에 따르면 현지시간으로 전날 오후 8시50분쯤 자카르타에서 동쪽으로 25㎞가량 떨어진 서자바주 베카시시(市)에서 열차 간 추돌 사고가 발생했다.
사고는 인도네시아 최대 산업 지구 중 한 곳으로 꼽히는 치카랑 지역과 자카르타를 연결하는 통근 열차가 건널목에서 택시와 충돌한 데서 시작된 것으로 파악됐다. 1차 사고 이후 정차 중이던 해당 열차를, 자카르타와 수라바야를 횡으로 잇는 장거리 열차가 들이받은 것이다.
현지 당국은 해당 사고로 14명이 숨졌고 84명이 치료받고 있다고 발표했다. 사망 5명에 부상 79명이었던 종전 집계보다 크게 늘어난 수치다. 희생자 전원은 여성으로 드러났다. 여성 전용 객차가 가장 크게 손상된 탓이다.
당국은 좁은 열차 잔해에 승객들이 갇힌 탓에 구조 작업을 수행하기 어려웠다고 밝혔다.
인도네시아 철도공사(KAI)는 사고 이후 해당 역의 열차 운행을 중단하는 한편, 장거리 열차 13편의 운행을 취소했다.
프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 이날 베카시 소재 병원을 찾아 희생자들을 애도했다. 그는 정부 차원에서 희생자와 유가족에게 보상금을 지급하겠다고 약속한 한편, 사고 원인에 대한 철저한 조사를 지시했다. 철도 안전을 개선하는 작업에 약 4조 루피아(약 3420억원)를 들이겠다고도 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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