한예종, ‘광주 이전’ 법안에 “예술교육 경쟁력 약화”…총학도 반발
한국예술종합학교가 정치권에서 불거진 광주 이전 논의와 관련해 “예술 교육의 특수성을 충분히 고려하지 않은 이전 논의는 대한민국 예술 교육의 경쟁력을 약화할 우려가 있다”며 반대 입장을 표명했다.
한예종은 28일 입장문을 내고 “예술가를 양성하는 한예종의 경쟁력은 국내 최고 수준의 강사진과 풍부한 공연·전시 인프라, 예술 현장과의 긴밀한 연계에서 나온다”며 이같이 밝혔다.
한예종은 “충분한 준비가 전제되지 않은 물리적 이전은 세계적 수준으로 성장한 우리 예술 교육 시스템의 효율성을 저하하고 국가적 예술 자산의 성장을 저해할 수 있다”면서 “지금 필요한 것은 학교 이전이 아니라 교육 환경을 고도화하고 예술 현장과의 결합을 강화하는 실질적 지원”이라고 강조했다.
논란은 지난 22일 정준호 더불어민주당 의원이 ‘한예종 설치 및 운영에 관한 법률안’을 대표 발의하며 촉발됐다. 법안에는 현재 서울 석관동·서초동·대학로에 분산돼 있는 한예종 캠퍼스를 전남광주통합특별시로 통합 이전하고, 예술전문사 과정을 이수한 학생들이 석·박사 학위를 받을 수 있도록 대학원을 설치하는 등의 내용이 담겼다.
법안 발의에 한예종 총학생회는 즉각 반발했다. 총학생회는 23일 성명을 내고 “학생들에 대한 고려나 일말의 예고 없이 추진된 주장”이라며 “문화예술은 정치적 목적에 따라 언제든 이용할 수 있는 도구가 아니다”고 목소리를 높였다.
한예종은 “(석·박사 학위 과정 설치 등) 학제 개편 논의는 그 자체의 교육적 가치에 집중해야 하며 이전 논의와는 엄격히 분리돼야 한다”면서 “학교는 구성원들의 자발적이고 정당한 의견을 경청하고 있으며 학생들의 미래를 최우선으로 고려해 다각도로 대처해 나갈 방침”이라고 밝혔다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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