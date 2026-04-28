중동 전쟁 여파…전남광주 지역경제 ‘3고·3저’ 복합 위기
광주연구원, 전쟁 영향 분석 결과
에너지·제조업 등 부문 직접 충격
“지역 산업구조 취약성 드러나…”
광주연구원 분석 결과 미국-이란 전쟁으로 광주·전남 지역경제가 고유가·고환율·고물가, 저물류·저내수·저성장 등 이른바 3고·3저 복합 위기에 직면한 것으로 나타났다.
광주연구원이 28일 발간한 광주정책포커스 제29호 ‘미국-이란 전쟁의 지역경제 영향’에 따르면 지난 2월 미국의 이란 핵시설 공습 이후 호르무즈 해협이 봉쇄돼 중동산 원유 수출은 약 60% 감소, 국제유가는 배럴당 157.66달러까지 급등했다. 이로 인한 산업 전반의 에너지·물류 비용 상승을 초래, 고유가·고환율·고물가의 ‘3고(高)’ 현상이 발생한 것으로 나타났다.
특히 광주와 전남의 생활물가는 각각 2.2%, 2.5% 상승하는 등 민생 부담이 확대된 것으로 분석됐다.
또한 에너지·제조업 부문에 직접적인 충격을 주고 있는 것으로 나타났다.
국제유가 20% 상승을 가정한 분석 결과 광주‧전남의 산업별 산출액은 에너지 산업 1.2%, 가공조립업 0.64%, 기초소재 0.59%, 모빌리티 0.38% 감소하는 것으로 추정됐다. 반면, 소비자물가는 0.33% 상승하고 실질 소비는 0.6% 감소하는 등 단기적인 스태그플레이션 발생 가능성이 제기됐다. 또 실질 소비 회복이 2026년 1사분기 기준 향후 20분기 이후까지 지연되는 점을 지적하며, 내수 위축이 장기화될 가능성을 강조했다.
아울러 보고서는 이러한 비용 상승 충격이 저물류·저내수·저성장의 3저(低) 현상으로 빠르게 전이되고 있다고 진단했다. 기업의 64.9%가 해상운임 상승과 공급망 차질을 최대 우려 요인으로 지목한 가운데 소비심리 위축에 따른 내수 감소와 생산·투자 둔화에 따른 성장률 하락으로 이어진다고 분석했다.
이에 대한 정책 대응 방향으로 단기 대응을 넘어 산업·공급망 구조 개선을 병행해야 한다는 점이 강조됐다. 보고서는 위기 대응을 위해 주력산업 긴급 방어(공동구매·비축, 에너지 비용 지원, 제조업 납기 대응 및 공급망 안정화), 민생·골목상권 안정(생활비 모니터링, 지역화폐 연계, 소상공인 비용 절감 및 디지털 전환 지원), 공급망·위기 대응 체계 구축 대응(산업·물가·물류 통합 관리시스템, 광주·전남 공동 대응 거버넌스 구축 등), 친환경 에너지 중심의 산업 개편 등을 정책 방향으로 제시했다.
연구진은 “이번 전쟁 충격은 단순한 외부 변수 충격이 아니라 지역 산업구조의 취약성을 드러낸 사건”이라며 “단기적인 비용 지원을 넘어 공급망 안정과 산업 고도화를 포함한 구조적 대응이 필요하다”라고 강조했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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