할아버지가 제주어로 말해도 기록되는 ‘AI 영농일지’ 개발
오는 10월부터 제주 농업 현장에 인공지능(AI) 음성 기록 기술이 본격 적용된다.
제주도 농업기술원은 내달부터 ‘AI 영농일지 통합 고도화 사업’을 추진해 10월 전까지 완료할 계획이라고 밝혔다.
이번 사업은 농업디지털플랫폼 ‘제주DA’의 영농일지 기능을 개선해 농업인의 기록 부담을 줄이는 것이 핵심이다.
제주어와 고령 농업인의 말투를 학습한 음성 인식 기술을 적용해 사투리를 쓰는 농업인도 작업 내용·자재·작업 시간 등을 손쉽게 기록할 수 있다. 기존처럼 일일이 손으로 쓰지 않아도 돼 편의성이 크게 높아질 전망이다.
텍스트 입력은 물론 사진·위치 정보 기록도 가능하며, 통신이 원활하지 않아도 데이터를 우선 저장한 뒤 자동 전송하는 기능을 도입해 현장 활용성을 강화한다.
도 농기원은 5월부터 기능 설계와 개발에 착수해 10월 중 ‘제주DA’ 앱에 탑재하고, 12월까지 농업인 200명으로 구성된 ‘제주DA 파트너스’를 통해 현장 테스트를 진행한다.
축적된 영농일지 데이터는 ‘제주DA’ 플랫폼 내 기상·토양·생육·경영 정보와 연계돼 농업인은 합리적인 영농 관리와 경영 판단을 할 수 있고, 행정은 정책 수립의 정밀도를 높일 수 있다.
김태우 제주도 농업기술원 농업디지털센터장은 “AI 영농일지는 농업인이 현장에서 편리하게 기록하고, 그 데이터가 실질적인 정보로 이어지도록 하는 데 목적이 있다”며 “제주어와 현장 여건을 반영한 실용적인 서비스를 개발하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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