포항시, 장립종 벼 시범단지 조성…케이롱·아미면 2개 품종 재배
경북 포항시가 쌀 소비 구조 변화에 대응해 새로운 시장을 선점하기 위해 장립종 벼 시범 재배에 나선다.
포항시는 28일 북구 청하면 일원에서 장립종 벼 시범 재배를 위한 첫 파종 작업을 실시했다고 밝혔다.
이번 사업은 경북도 내 최초로 장립종 벼 재배단지를 조성하는 사례다. 기존 단립종 중심의 기존 쌀 소비 구조를 넘어 외식·가공용 수요 확대에 대응하기 위한 시도다.
시는 농촌진흥청 국립식량과학원에서 분양받은 ‘케이롱’과 ‘아미면’ 2개 품종을 활용해 1㏊ 규모의 시범단지를 조성하고, 생육 특성, 지역 적응성, 수량성, 재배 안정성 등을 종합적으로 분석할 계획이다.
특히 생산된 장립종 쌀은 지역 유통업체와 외국인 근로자 등을 대상으로 시장 반응을 확인하고, 식미평가회를 통해 밥맛과 식감, 활용도 등을 다각도로 검증할 예정이다.
최근 국내 체류 외국인 증가와 식문화 다양화로 장립종 쌀 수요가 확대되는 추세를 반영해, 재배뿐만 아니라 유통과 소비까지 연계한 실증을 추진한다.
시는 재배 결과를 바탕으로 장립종 벼의 지역 내 재배 가능성을 판단하고, 향후 계약재배와 판로 연계, 가공·외식 산업과의 협업을 통해 새로운 소득 작목으로 단계적 확대를 추진할 방침이다.
포항시 관계자는 “재배부터 소비까지 전 주기를 검증해 지역에 적합한 쌀 산업 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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