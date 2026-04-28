넷플릭스, 韓 법인세 소송 사실상 승소…“687억 취소”
글로벌 동영상 스트리밍(OTT) 기업 넷플릭스의 한국 법인이 세무당국과 벌여온 법인세 소송에서 사실상 승소했다. 법원은 넷플릭스코리아에 부과된 세금 762억원 중 687억원을 취소해야 한다고 판단했다.
서울행정법원 행정6부(부장판사 나진이)는 28일 넷플릭스서비시스코리아(넷플릭스코리아)가 종로세무서장 등을 상대로 낸 법인세 등 부과 처분 취소 청구 소송에서 원고 일부 승소로 판결했다. 2021년 과세 이후 약 5년간 이어진 분쟁에서 넷플릭스코리아 측 손을 들어준 셈이다.
이번 사건은 국세청이 2021년 세무조사를 통해 넷플릭스코리아에 약 800억원의 세금을 부과하면서 시작됐다. 이후 조세심판원을 거치며 세액이 일부 줄었지만, 넷플릭스코리아는 2023년 11월 762억원 전액 취소를 요구하며 소송을 제기했다.
쟁점은 한국 법인이 네덜란드 본사에 지급한 금액의 성격이었다. 과세당국은 해당 금액을 영상 콘텐츠에 대한 ‘저작권 사용료’로 보고 원천징수 대상이라고 주장했다. 넷플릭스코리아가 넷플릭스 영상 콘텐츠의 국내 전송권을 가지기 때문에 네덜란드 본사에 지급한 금액을 저작권 사용료로 봐야 한다는 것이다.
반면 넷플릭스코리아 측은 이를 ‘사업소득’으로 봐야 하며, 한국과 네덜란드 간 조세 조약상 국내 과세 대상이 아니라는 입장을 유지해왔다.
재판부는 넷플릭스코리아 측 주장을 받아들였다. 법원은 해당 지급액이 콘텐츠 저작권 사용의 대가라기보다 국내 이용자에게 스트리밍 서비스를 제공한 데 따른 수익 구조로 보는 것이 타당하다고 판단했다.
또한 해외 법인이 콘텐츠 저장·전송 등 핵심 기능을 수행하고, 한국 법인은 플랫폼 운영과 마케팅 등 보조적 역할에 머문다는 점도 고려됐다. 넷플릭스코리아의 수익 배분 방식 역시 국내 구독료에서 비용을 제외한 뒤 일정 수준의 이익을 남기고 나머지를 해외 법인에 지급하는 구조로, 저작권 사용료로 보기 어렵다고 판단했다
재판부는 “넷플릭스가 원고를 매개자로 해 서비스를 판매하는 것 자체를 법적으로 조세 회피 행위로 보기 어렵다”며 “실현되는 과세소득이 낮아 불합리한 결과가 도출된다고 하더라도 이 사건 처분이 적법하다고 보기 어렵다”고 판시했다.
넷플릭스코리아 측은 선고 이후 “넷플릭스는 한국의 조세법 및 관련 규정을 준수하고 한국 콘텐츠와 관련 생태계에 장기 투자를 이어가며 당국에 협조하고 있다”며 “오늘 결정과 무관하게 넷플릭스는 앞으로도 한국 및 한국 콘텐츠에 대한 기여를 지속해나갈 것”이라고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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