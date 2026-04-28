“선 조금 넘었는데…” 파주시, 장애인주차구역 혼선 줄인다
주차선 침범 기준 안내
선 1/2 침범 기준 홍보
경기 파주시가 장애인전용주차구역 주차선 침범 기준을 명확히 안내하며 과태료 부과 혼선 해소에 나섰다.
파주시는 장애인전용주차구역 이용 질서를 확립하고 시민들의 혼선을 줄이기 위해 주차선 침범에 따른 과태료 부과 기준을 구체적으로 정리해 홍보를 강화한다고 28일 밝혔다.
이는 최근 주차선 침범 정도에 따른 위반 여부 문의와 사례가 늘어난 데 따른 조치다. 시에 따르면 차량이 주차선 중심선을 기준으로 절반 이하만 침범한 경우에는 일부가 선에 걸쳐 있더라도 과태료가 부과되지 않는다.
그러나 중심선을 기준으로 절반 이상 넘어가면 주차선 침범으로 간주되며, 이 경우 최초 1회에 한해 계도 조치가 이뤄진다.
특히 차량이 주차구획선을 명확히 넘어 장애인전용주차구역 내부를 일부라도 침범할 경우에는 관련 법령에 따라 10만원의 과태료가 부과된다.
장애인전용주차구역은 보행이 불편한 장애인의 이동권과 접근성을 보장하기 위한 공간으로, 정확한 주차구획 준수가 필수적이다.
시는 앞으로 안내문 배포와 현장 홍보 등을 통해 올바른 주차문화 정착과 장애인 이동권 보장을 위한 정책을 지속적으로 추진할 방침이다.
시 관계자는 “장애인전용주차구역은 반드시 보호되어야 할 권리 공간”이라며 “작은 부주의로 과태료가 발생하지 않도록 주의를 당부한다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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