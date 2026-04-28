민경선 고양시장 후보 “현장이 답” 민심 경청 행보
더불어민주당 고양시장 최종 후보로 확정된 민경선 후보가 경선 직후부터 지역 현장을 누비며 시민의 목소리를 반영한 ‘고양 대전환’ 정책 정교화에 본격적으로 나섰다.
민 후보는 경선 승리에 안주하지 않고 시민의 삶 속으로 직접 찾아가는 ‘현장 중심 행보’를 통해 정책의 실효성을 높이는 데 집중하고 있다고 28일 밝혔다.
민 후보는 ‘현장에 답이 있다’는 평소 철학에 따라 단순히 지지를 호소하는 것을 넘어 시민단체, 직능 단체, 전문기관 등 각계각층의 의견을 청취하며 기존의 8대 비전 공약을 시민의 눈높이에서 보완하는 ‘정책 담금질’을 이어가고 있다.
최근 민 후보는 대화노인복지관 배식 봉사와 지역 주민 체육대회, 각종 총동문회 등에 잇달아 참석하며 스킨십을 강화했다.
특히 청년 당원들로부터 직접 교통 정책 제언을 듣는 자리를 마련하는 등 세대를 가리지 않는 소통 행보를 보이고 있다.
또한 한국노총 공공노련의 지지 선언을 통해 노동계의 신뢰를 재확인하고, 한국항공대 및 중부대 등 지역 대학과 정책 협력을 논의하며 외연 확장에 가속도를 붙였다.
민 후보의 실용주의적 정책 행보는 분야를 가리지 않고 촘촘하게 진행 중이다. 풍동상가협의회 및 소상공인 연합회와 간담회를 갖고 지역 골목상권 활성화 대책을 모색하는 한편, 어린이집 연합회와 건축사회 등을 방문해 보육과 도시 재생 등 민생 직결 현안을 챙기고 있다.
이와 함께 치유농업과 같은 미래 먹거리 산업 발굴을 위해 학계와 머리를 맞대는 등 고양시 발전을 위한 실무 중심의 행보를 이어가고 있다.
민 후보는 “경선 승리는 고양시의 대전환을 바라는 시민들의 준엄한 요구”라며 “앞으로도 현장에서 들은 시민들의 고충을 정책 최우선 순위에 두고, 시민의 삶을 실질적으로 변화시킬 수 있는 준비된 시장의 모습을 보이겠다”고 강조했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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