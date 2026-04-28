안방 내준 모바일 게임… 구글 매출 ‘차이나 천하’
국내 모바일 게임 시장이 중국 게임에 안방을 내줬다.
28일 통계 업체 모바일인덱스에 따르면 구글 플레이스토어 매출 기준 1위부터 4위까지 사실상 중국 게임이 장악한 상태다. 구글 플레이는 국내 모바일 앱 매출의 대부분을 차지하기 때문에 전체 모바일 수익의 바로미터로 평가된다.
한국 개발사가 제작했지만 국내를 비롯한 글로벌 서비스는 중국 텐센트 산하 레벨 인피니트가 맡고 있는 ‘승리의 여신: 니케’가 전체 1위에 올랐다. 개발사 시프트업이 국내 퍼블리싱까지도 중국에 맡기며 막대한 로열티가 중국으로 빠져나가는 구조 탓에, 사실상 국내 유저들의 지갑에서 나온 결제액 상당수가 중국 자본으로 흘러가는, 국산 게임의 흥행으로 보기 어렵다는 지적이 지배적이다.
이어 ‘WOS: 화이트아웃 서바이벌’ ’킹샷’ ‘라스트 워: 서바이벌’ 등 중국 게임이 나란히 2위부터 4위를 차지했다. 과거 최상위권을 굳건히 지키던 국산 게임들은 모두 아래로 밀려났다. 그나마 엔씨의 ‘리니지M’이 5위로 순위를 방어하는 실정이다.
애플 앱스토어의 경우 넥슨의 ‘메이플 키우기’가 1위를 차지하며 토종 게임의 체면을 살렸지만 상황이 낙관적이진 않다. 2위부터 4위까지는 여전히 ‘킹샷’ ‘가십하버’ ‘WOS: 화이트아웃 서바이벌’ 등 중국 게임이 휩쓸고 있기 때문이다.
중국 모바일 게임의 매출 최상위권 장악 이면에는 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용한 막대한 물량 공세가 자리 잡고 있다. 이들 중국 게임사 상당수는 벌어들인 매출과 맞먹는 수준의 천문학적인 비용을 각종 플랫폼 광고에 쏟아붓고 있는 것으로 알려져있다. 당장의 수익보다 한국 시장 내 유저 확보를 최우선으로 삼은 전략이다.
막대한 자본력의 융단폭격식 마케팅 앞에 국내 게임사들의 고민이 깊어질 수밖에 없다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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