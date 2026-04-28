영덕군, 동해안 해녀·해남 맥 잇는다
경북 영덕군이 해녀·해남 양성 사업을 통해 어촌의 전통문화를 복원하고 고령화된 어촌 사회에 활력을 불어넣는다.
영덕군은 어촌 전통문화 복원과 인력난 해소를 위해 ‘해녀·해남 양성’ 프로젝트를 본격 추진한다고 28일 밝혔다.
이번 사업은 이웃사촌마을지원센터가 ‘영해면 이웃사촌마을 확산사업’의 일환으로 한국프리다이빙협회와 협력해 추진하는 ‘동해안 해녀·해남 복원 사업’이다.
1기 교육은 오는 5월 2일부터 시작되며, 교육생들은 5월 31일까지 매 주말 총 70시간의 교육과정을 이수하게 된다. 모집 정원 25명에 80명 이상이 지원해 전통 어업 직종에 대한 청년층과 지역 주민의 높은 관심을 확인했다.
이번 프로그램은 청년 창업과 해양 관광을 접목한 ‘어촌공동체 재생 모델’ 구축을 목표로 한다. 교육 수료생은 내년까지 성수기 미역채취 등 어촌 현장에 투입돼 어촌계의 고질적인 일손 부족 문제를 해소하는 데 기여할 예정이다.
군은 1기 교육을 시작으로 내년 상반기까지 총 3차례에 걸쳐 프로그램을 운영해 해양 문화의 명맥을 잇는 전문 인력을 안정적으로 육성한다는 방침이다.
영덕군 관계자는 “이번 사업은 지자체와 공공기관, 마을 공동체가 힘을 모아 어촌의 미래를 가꿔가는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “명맥이 끊겨가는 해양 문화를 성공적으로 복원하고 어촌계에 활력을 불어넣어 지속 가능한 발전의 토대가 될 수 있도록 온 힘을 다하겠다”라고 밝혔다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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