장모 살해 캐리어 유기 조재복 구속기소…강요 당한 아내 석방
대구지검 전담수사팀은 장모를 때려 숨지게 한 뒤 캐리어에 담아 유기한 혐의(존속살해·시체유기)를 받고 있는 조재복(26)을 구속 기소했다고 28일 밝혔다.
검찰은 두 차례에 걸친 직접 압수 수색을 통해 확보한 홈캠 영상과 심리·진술 분석 등을 통해 조씨가 장모와 아내 A씨를 감금·폭행하는 등의 가혹 행위를 지속하다가 끝내 장모를 숨지게 하는 범행에까지 이른 사실을 파악했다고 밝혔다.
조씨와 함께 구속 송치된 아내 A씨에 대해서는 감금과 지속적인 폭행 등으로 인한 저항 불능 상태에서 강요에 의해 범행에 동참한 것으로 보고 시체유기 혐의를 적용하지 않고 불기소 처분 뒤 석방했다. 검찰은 A씨의 치료 지원과 일상 복귀를 위해 유관 기관과 협의할 방침이다.
조씨는 지난달 18일 대구 중구 오피스텔형 신혼 원룸에서 함께 살던 장모(사망 당시 54세)를 손과 발로 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변에 버린 혐의를 받고 있다. 장모는 혼인 직후부터 사위에게 가정폭력을 당하는 딸 A씨를 보호하기 위해 좁은 신혼 원룸에서 함께 생활했고 지난 2월부터 사위에게 지속적으로 폭행을 당한 것으로 조사됐다.
대구 북부경찰서는 지난달 31일 조씨 부부를 긴급체포했고 지난 2일 조씨를 존속살해·시체유기 혐의로, A씨를 시체유기 혐의로 구속해 조사를 벌인 뒤 사건을 검찰에 송치했다.
경찰은 지난 8일 조씨의 신상정보를 공개했다. 신상정보공개심의위원회는 범행의 잔인성과 피해의 중대성이 인정되고 공익을 위해 필요하다고 판단된다고 공개 결정 이유를 밝혔다. A씨는 당시 시체유기 혐의만 적용돼 공개 대상에서 제외됐다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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