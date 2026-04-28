‘주민과 함께’ 제1회 살롱음악회 성황리 마무리
충남 금산 지역 예술인과 주민들이 함께한 제1회 살롱음악회가 성황리에 마무리됐다.
높은음자리와 금산음악치유마당협회가 주관한 이번 음악회는 지난 26일 금산군 부리면 갤러리 카페 ‘1967 부리창고’에서 열렸다.
공연은 이미애 연주자의 오카리나 연주로 시작됐다. 따뜻하고 서정적인 음색은 봄의 정취를 한껏 살리며 관객들의 관심을 끌었다.
지역 아마추어 연주자 김병용과 길기승은 노래 ‘친구여’, ‘만남’ 등을 색소폰으로 연주했다.
또 다른 색소폰 연주자 김선아는 ‘산골 소년의 사랑이야기’, ‘숨어오는 바람소리’, ‘You Raise Me Up’을 연주하며 감동을 자아냈다.
마지막 공연에는 관객들도 함께 참여해 큰 호응을 얻었다.
공연을 기획한 이미애 연주자는 “작은 공간에서 시작한 음악회였지만 많은 분들과 함께할 수 있어 더욱 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로도 지역과 함께 호흡하며 일상 속에서 음악으로 위로와 치유를 전하는 자리를 만들겠다”고 말했다.
금산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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