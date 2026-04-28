트럼프, “호르무즈 열고 종전” 이란 제안에 불만
이란, 핵 처리 보류한 종전안 제시
“승리 부정처럼 보일까 우려할 수도”
도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 재개방과 종전을 위한 이란의 제안에 만족하지 못한 것으로 전해졌다. 핵 처리 문제를 배제한 이 종전안이 승리 부정처럼 보일 것을 우려한다는 해석이 나왔다.
뉴욕타임스(NYT)는 27일(현지시간) 트럼프 대통령이 이란 측 제안에 만족하지 않는다고 보좌관들에게 말했다고 보도했다. 백악관 상황실에서 열린 논의 내용을 보고받은 복수 관계자가 전한 분위기다.
아바스 아라그치 이란 외무장관이 전날 파키스탄을 통해 전달한 해당 제안은 미국에 해상 봉쇄 종료를 요구하면서도 이란의 핵 프로그램 처리 문제는 논외로 두는 내용을 담은 것으로 알려졌다.
이란은 핵 프로그램을 중단하고 고농축 우라늄 비축량을 인도하라는 미국의 제안을 거듭 거부해왔다.
NYT는 “트럼프 대통령이 정확히 왜 이 제안에 불만족하는지는 명확하지 않다”면서도 “그는 이란이 핵무기를 보유할 수 없다는 입장을 거듭 고수해 왔다”는 점을 상기시켰다.
한 미국 당국자는 이 제안을 수용하는 것이 트럼프 대통령의 승리를 부정하는 것처럼 보일 수 있다고 말했다고 NYT는 전했다.
백악관은 이란 측 제안을 트럼프 대통령이 어떻게 생각하는지에 대한 논평을 거부한 것으로 전해졌다.
협상 관계자들은 전쟁과 이란의 핵 농축 노력에 대한 논의가 계속될 것이라고 NYT에 말했다.
올리비아 웨일스 백악관 대변인은 성명을 통해 “미국은 언론을 통해 협상하지 않을 것”이라며 “우리은 레드라인을 명확히 해왔다”고 밝혔다. 그는 “대통령은 미국 국민과 세계에 도움이 되는 거래만 할 것”이라고 덧붙였다.
해협 개방을 둘러싼 이란의 제안은 트럼프 행정부 내에서 ‘미국과 이란 중 누가 협상에서 우위에 있는지’에 대해 치열한 논쟁을 불러 왔다고 NYT는 설명했다. 해협 폐쇄로 인한 경제적 고통을 어느 나라가 더 잘 견딜 수 있는지를 판가름하는 문제로도 여겨졌다.
트럼프 대통령은 전날 전달받은 이란 측 제안서를 바로 다음날인 이날 보좌관들과 함께 검토했다고 한다.
미 정부 관계자들은 “이란 지도부가 자국 협상단에 핵 합의에 대한 양보 권한을 부여하지 않았다”며 “이로 인해 타협이나 평화 협정을 맺으려는 시도가 좌절되고 있다”고 말했다고 NYT는 설명했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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