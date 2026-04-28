트럼프, “호르무즈 열고 종전” 이란 제안에 불만

이란, 핵 처리 보류한 종전안 제시

“승리 부정처럼 보일까 우려할 수도”

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 재개방과 종전을 위한 이란의 제안에 만족하지 못한 것으로 전해졌다. 핵 처리 문제를 배제한 이 종전안이 승리 부정처럼 보일 것을 우려한다는 해석이 나왔다.

아바스 아라그치 이란 외무장관이 전날 파키스탄을 통해 전달한 해당 제안은 미국에 해상 봉쇄 종료를 요구하면서도 이란의 핵 프로그램 처리 문제는 논외로 두는 내용을 담은 것으로 알려졌다.

한 미국 당국자는 이 제안을 수용하는 것이 트럼프 대통령의 승리를 부정하는 것처럼 보일 수 있다고 말했다고 NYT는 전했다.

경제적 고통을 어느 나라가 더 잘 견딜 수 있는지를 판가름하는 문제로도 여겨졌다.