경주시, 방사선환경 로봇실증센터 구축…2029년 완공
경북 경주에 원전해체 산업의 핵심 인프라인 방사선 환경에서 작업하는 로봇의 성능을 검증하는 실증센터가 들어선다.
경주시는 28일 기후에너지환경부 주관 ‘방사선환경 실증기반 구축’ 공모사업에 최종 선정됐다고 밝혔다. 이번 사업은 원전해체 과정에서 발생할 수 있는 장비 고장과 오작동을 사전에 검증해 안전사고와 비용 증가를 최소화하는 데 목적이 있다.
사업은 올해부터 2029년까지 4년간 추진되며 총사업비 198억원이 투입된다. 재원은 국비 124억원, 지방비 54억원, 주관기관 부담금 20억원으로 구성된다.
실증센터는 양남면 나산리 중수로해체연구소 부지에 연면적 1500㎡ 규모로 들어설 예정이다. 한국원자력환경복원연구원이 사업을 주관한다.
센터는 고방사선 환경에서도 안정적으로 작동하는 장비의 성능을 시험·평가하는 역할을 맡는다. 방사선 환경에서의 장비 검증 기술은 기술적 난도가 높아 글로벌 시장에서도 진입 장벽이 큰 분야로 꼽힌다. 이에 따라 이번 실증 기반 구축은 국내 원전해체 기술의 국제 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 전망한다.
경주는 한국수력원자력, 월성원전, 한국원자력환경공단 등 주요 기관이 집적된 지역으로, 원전해체 산업의 핵심 거점으로서 입지가 강화될 것으로 보인다.
시는 이를 기반으로 원전해체 공정의 자동화·지능화를 추진하고, 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원전 기술과의 연계를 통해 산업 경쟁력을 확대할 계획이다. 또 전문 인력 양성을 병행해 지역 산업 생태계 확장에도 나설 방침이다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “로봇 실증기술이 상용화되면 원전해체 공정의 안전성과 효율성이 크게 향상될 것”이라며 “축적된 기술을 바탕으로 SMR 등 차세대 원전 분야까지 확장해 경주가 글로벌 원자력 산업의 핵심 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사