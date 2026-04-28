시사 전체기사

충남도, 친화형 파일럿 프로그램 참가자 추가 모집

입력:2026-04-28 14:19
공유하기
글자 크기 조정
충남도청사. 충남도 제공

충남도는 다음 달 11일까지 ‘충남 친화형 파일럿 프로그램’ 참가자를 추가 모집한다고 28일 밝혔다.

이 프로그램은 청년들이 팀을 이뤄 기업이 제시하는 실무 과제를 수행함으로써 실무 역량을 강화하기 위한 프로그램이다.

도내 대학 재학·졸업생이나 도내 거주하는 만 39세 이하 청년들은 3∼4명으로 한 팀을 구성해 지원할 수 있다.

청년과 기업, 대학(교수)이 미리 팀을 구성해 지원하거나 직업계 고등학교 졸업 예정자 및 재학생을 포함하는 경우 우대 혜택을 받을 수 있다.

선정된 청년팀에게는 활동비와 재료비 등 200만원을 지원한다. 참여 기업에는 멘토비, 시제품 제작비, 시설 구축비 등 기업당 1000만원을, 지도 교수에게는 프로젝트 관리·자문비 200만원을 지급한다.

기존에 선정된 15팀과 이번에 선정하는 5팀 등 총 20팀은 오는 6월부터 9월까지 4개월간 프로젝트를 수행하게 된다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
클럽 입장 거부에 흉기 휘두른 20대 불법체류자 영장
‘김창민 영화감독 상해치사’ 피의자 2명 구속영장 청구
OECD “한국 20대 청년 10명중 8명 부모와 동거…삶의 질 개선해야”
‘2시간 마라톤’ 사웨 러닝화는…아디다스 ‘에보3’
[단독] 국내 리그 떠나며 세금 나몰라라… 94억 체납 ‘먹튀 용병들’
4주 단속에 쏟아진 아동성착취물 범죄자 225명… 10대가 반
변사 현장서 30돈 금목걸이 ‘슬쩍’…검시관 벌금 1000만원
김정관 “삼성전자 이익, 노사만의 몫 아냐”
국민일보 신문구독