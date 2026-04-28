충남도, 친화형 파일럿 프로그램 참가자 추가 모집
충남도는 다음 달 11일까지 ‘충남 친화형 파일럿 프로그램’ 참가자를 추가 모집한다고 28일 밝혔다.
이 프로그램은 청년들이 팀을 이뤄 기업이 제시하는 실무 과제를 수행함으로써 실무 역량을 강화하기 위한 프로그램이다.
도내 대학 재학·졸업생이나 도내 거주하는 만 39세 이하 청년들은 3∼4명으로 한 팀을 구성해 지원할 수 있다.
청년과 기업, 대학(교수)이 미리 팀을 구성해 지원하거나 직업계 고등학교 졸업 예정자 및 재학생을 포함하는 경우 우대 혜택을 받을 수 있다.
선정된 청년팀에게는 활동비와 재료비 등 200만원을 지원한다. 참여 기업에는 멘토비, 시제품 제작비, 시설 구축비 등 기업당 1000만원을, 지도 교수에게는 프로젝트 관리·자문비 200만원을 지급한다.
기존에 선정된 15팀과 이번에 선정하는 5팀 등 총 20팀은 오는 6월부터 9월까지 4개월간 프로젝트를 수행하게 된다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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