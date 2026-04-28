해진공, 블루본드 ‘흥행’… 역대 최대 주문·최저 금리
3억달러 발행에 40억달러 수요 몰려
발행금리 0.4%p 낮춰 역대 최저 수준
친환경 선박 등 해양 ESG 투자 확대
한국해양진흥공사가 글로벌 투자자들을 대상으로 한 블루본드 발행에 성공하며 해양 금융 경쟁력을 입증했다.
해양진흥공사는 27일 3억 달러(한화 4400여억원) 규모의 블루본드를 발행했다고 28일 밝혔다. 블루본드는 해양 환경 보호와 지속 가능한 해양 산업을 위한 자금 조달을 목적으로 발행되는 채권이다.
이번 발행에는 전 세계 189개 기관이 참여해 40억3000만 달러(한화 5조9400여억원) 규모의 주문이 몰렸다. 모집 금액 대비 13배를 웃도는 수요로, 해진공은 최초 제시 금리보다 0.4%포인트 낮은 수준으로 발행금리를 확정했다.
특히 이번 채권은 해진공이 처음으로 발행한 변동금리부 블루본드로, 금리 변동성이 큰 시장 환경에서도 유연한 자금 조달이 가능하다는 점에서 의미가 있다.
해진공은 확보한 자금을 친환경 연료 추진선 도입 등 국내 해양산업의 친환경 전환 프로젝트에 투입할 계획이다.
이번 발행은 중동 지역 불안 등으로 국제 금융시장의 불확실성이 높은 상황에서 이뤄졌다는 점에서도 주목된다. 해진공은 글로벌 투자 수요를 바탕으로 역대 최대 주문과 최저 금리 기록을 동시에 달성했다.
해진공은 아시아·태평양 지역을 중심으로 투자설명회를 진행하면서 유럽 투자자까지 참여를 확대하는 전략을 통해 투자 기반을 넓혔다.
안병길 사장은 “건전한 재무 구조와 ESG 경영 노력이 글로벌 시장에서 인정받은 결과”라며 “해양 산업의 친환경 전환과 금융 경쟁력 강화를 이어가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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