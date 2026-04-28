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김영환 지사 “빨간점퍼 입고 당당하게 싸우겠다”

입력:2026-04-28 14:00
수정:2026-04-28 14:06
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조기사퇴 검토 중
이인제 후원회장


김영환 충북지사는 28일 “빨간 점퍼를 입고 당당하게 싸우겠다”며 “국민의힘 후보들은 당 지도부를 더 이상 흔들지 말아야한다”고 밝혔다.

김 지사는 이날 도청 브리핑실에서 기자회견을 갖고 “잘났든 못났든 당원이 선택한 지도부”이라며 “지금 우리는 더불어민주당과 이재명 정부의 실정을 심판하는 전투의 한복판에 서 있다”고 말했다.

김 지사는 “강을 건널 때 말을 갈아타지 않는 법”이라며 “장동혁 대표와 지도부를 흔드는 일은 이제 멈춰야한다”고 전했다.

그러면서 김 지사는 “당에 대한 원망과 분노가 저보다 큰 분은 없을 것”이라며 “저는 지금 선거 승리를 위해 용서하는 용기와 절제하는 자세가 필요할 때”이라고 강조했다.

김 지사는 “충북에서 판을 바꾸고 충북에서 승리해 전세를 뒤집어야한다”며 “시간은 충분하고 승리의 여건은 무르익고 있다”고 말했다.

김 지사는 “불굴의 투혼과 의지로 충북에서 반드시 승리해 대한민국의 도지사가 되겠다”며 “대한민국 정치를 바꾸겠다”고 전했다.

김 지사는 “당초 5월 7일 예비후보 등록을 검토했으나 판세를 뒤집기 위해 조기 사퇴를 생각 중”이라며 “이인제 전 의원이 후원회장을 맡아주기로 했다”고 말했다.

청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

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홍성헌 기자
사회2부
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