중처법 국내 첫 적용 영풍석포제련소 대표, 항소심도 유죄
대구지법 형사항소3-2부(부장판사 김성열)는 배소가스 중독 사고로 3명의 사상자를 낸 혐의(중대재해처벌법 위반)로 기소된 박영민(67) 전 영풍석포제련소 대표이사와 주식회사 영풍 등에 대한 항소심에서 이들의 항소를 기각했다.
1심 재판부는 박 전 대표이사와 근로자의 사업재해를 예방해야 할 의무를 위반한 혐의(산업안전보건법 위반 등)로 기소된 석포제련소 안전보건 총괄책임자였던 배상윤 전 석포제련소장에게 각각 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고했다. 같은 혐의로 기소된 법인 영풍에는 벌금 2억원, 석포전력에는 벌금 5000만원을 선고했다.
박 전 대표 등은 2023년 12월 6일 아연 제련소인 영풍석포제련소에서 발생한 근로사 사상 사고 관련 혐의로 기소됐다. 당시 탱크 수리 작업을 하던 근로자들이 배소가스에 노출·중독돼 다발성 장기부전으로 1명이 숨지고 3명이 부상을 당했다. 박 전 대표이사는 원청 대표이사가 중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 구속 기소된 국내 첫 사례다.
재판부는 “박 전 대표와 영풍 등 부분에 관해 항소를 기각하고 원심이 배 전 소장에 대해 무죄로 판단했던 모터 교체작업은 관리대상 유해물질을 취급하는 작업에 해당한다고 보여 파기하고 유죄 취지로 바꾼다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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