KPGT, 한국오츠카제약과 투어파트너 조인식 개최
㈜한국프로골프투어(KPGT)가 한국오츠카제약㈜의 건강 간식 브랜드 '소이조이(SOYJOY)'와 손을 잡고 선수들의 건강한 투어 생활을 지원한다.
KPGT는 27일 경기도 성남시 KPGA 빌딩 10층에서 김원섭 한국프로골프투어(KPGT) 대표이사와 문성호 한국오츠카제약 대표이사가 참석한 가운데 투어 파트너 조인식을 개최했다.
이번 협약을 통해 소이조이는 'KPGA 공식 건강 간식'으로 지정됐다. KPGA 파운더스컵, 경북오픈, KPGA 선수권대회 등 KPGA가 주최·주관하는 주요 대회는 물론, 데이비드골프 투어(2부투어)와 챔피언스투어(시니어투어)에 이르기까지 다양한 투어 대회에서 참가 선수들에게 소이조이를 제공한다.
KPGT와 한국오츠카제약은 선수들이 라운드 전후와 경기 중에도 균형 잡힌 영양을 섭취할 수 있도록 지원해, 경기력 향상과 체력 관리에 실질적인 도움을 준다는 계획이다.
소이조이는 밀가루를 전혀 사용하지 않고 콩의 영양을 통째로 담아낸 건강 간식 브랜드로, 단순한 간식의 개념을 넘어 일상과 스포츠 현장 모두에서 건강한 라이프스타일을 제안해 왔다. 간편하게 휴대하며 섭취할 수 있어 에너지 소모가 많은 스포츠 현장에서 애용되고 있다.
특히 장시간 집중력과 체력이 동시에 요구되는 골프 경기 특성상 풍부한 단백질과 식이섬유 등 균형 잡힌 영양소를 함유한 소이조이는 선수들의 컨디션 관리에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
KPGA는 이번 협약이 선수들의 경기력과 컨디션 관리에 실질적 도움을 주는 동시에, 골프 팬과 일반 대중에게도 건강한 간식 문화를 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
양측은 향후 대회 현장 프로모션, 선수 지원 프로그램 등 다양한 협업 방안을 모색해 국내 골프 문화의 질적 향상과 스포츠 영양 관리 인식 제고에 힘쓸 방침이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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