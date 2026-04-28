KPGT, 한국오츠카제약과 투어파트너 조인식 개최

소이조이 투어파트너 조인식을 마친 뒤 김원섭 KPGT 대표이사와 문성호 한국오츠카제약 대표이사(오른쪽)가 포즈를 취하고 있다. KPGA

KPGA는 이번 협약이 선수들의 경기력과 컨디션 관리에 실질적 도움을 주는 동시에, 골프 팬과 일반 대중에게도 건강한 간식 문화를 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.