‘슈퍼 루키’김민솔, 신설 DB 위민스 챔피언십서 시즌 첫 다승 도전

올 우승자 임진영·고지원·김민선과 우승 경쟁

박민지 코스와 찰떡궁합으로 통산 20승 도전

올 iM 금융오픈에서 우승한 김민솔. KLPGA

올 시즌 KLPGA투어 첫 멀티플 우승자에 누가 오를까.



오는 30일부터 나흘간 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72·6682야드)에서 열리는 신설 대회 한국여자프로골프(KLPGA)투어 제1회 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억원)의 최대 관전 포인트다.



이 대회는 올해 열리는 6번째 대회다. 지난 2021년부터 2025년까지 메이저대회 DB한국 여자오픈의 타이틀 스폰서를 맡았던 DB그룹이 주최한다.



이번 대회에는 올 시즌 위너스 써클 회원에 가입한 4명의 선수들이 총출동한다. 개막전 리쥬란 챔피언십 임진영, 더 시에나 오픈 고지원, iM금융오픈 김민솔, 넥센·세인트나인 마스터즈 김민선이다.



지난주 덕신EPC 챔피언십 우승자인 ‘가을 여왕’이예원은 결장한다.



최근 샷감을 감안했을 때 우승 가능성이 가장 높은 선수는 신인상 포인트 1위를 달리고 있는 ‘슈퍼 루키’ 김민솔이다.



김민솔은 최근 출전한 3개 대회에서 우승 한 차례, 공동 3위 한 차례를 기록하고 있다.



그는 “이번 대회에서는 그린 주변 어프로치에 집중해 좋은 모습을 보여드리겠다”고 우승 전략을 밝혔다.

제1회 DB 위민스 챔피언십 대회 공식 포스터. KLPGA

지난 시즌 상금왕 홍정민과 대상 수상자 유현조도 시즌 첫 승을 노린다. 홍정민은 지난주 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫 메이저대회 셰브로 챔피언십에 출전했다가 컷 탈락했다.



유현조는 올 시즌 초반 4개 대회에서 모두 20위권 밖의 성적으로 부진했으나 지난주 덕신 EPC 챔피언십에서 공동 3위에 오르며 분위기를 반전시켰다.



박민지는 코스와의 찰떡궁합을 앞세워 통산 20승 도전에 나선다. 박민지는 같은 코스에서 치러진 2021년 DB그룹 제35회한국여자오픈골프선수권대회에서 우승한 바 있다.



박민지는 “개인적으로 정말 좋아하는 코스다. 지난주 대회를 통해 스스로의 골프를 점검하며 충분히 예열을 마쳤고, 현재 컨디션도 좋다”라며 “특히 이곳은 내 구질과 잘 맞는 코스라 기대가 된다. 결과에 연연하기보다 한 단계 더 성장하는 과정을 보여 드리는데 집중하겠다”고 각오를 다졌다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올 시즌 KLPGA투어 첫 멀티플 우승자에 누가 오를까.오는 30일부터 나흘간 충북 음성군 레인보우힐스CC(파72·6682야드)에서 열리는 신설 대회 한국여자프로골프(KLPGA)투어 제1회 DB 위민스 챔피언십(총상금 12억원)의 최대 관전 포인트다.이 대회는 올해 열리는 6번째 대회다. 지난 2021년부터 2025년까지 메이저대회 DB한국 여자오픈의 타이틀 스폰서를 맡았던 DB그룹이 주최한다.이번 대회에는 올 시즌 위너스 써클 회원에 가입한 4명의 선수들이 총출동한다. 개막전 리쥬란 챔피언십 임진영, 더 시에나 오픈 고지원, iM금융오픈 김민솔, 넥센·세인트나인 마스터즈 김민선이다.지난주 덕신EPC 챔피언십 우승자인 ‘가을 여왕’이예원은 결장한다.최근 샷감을 감안했을 때 우승 가능성이 가장 높은 선수는 신인상 포인트 1위를 달리고 있는 ‘슈퍼 루키’ 김민솔이다.김민솔은 최근 출전한 3개 대회에서 우승 한 차례, 공동 3위 한 차례를 기록하고 있다.그는 “이번 대회에서는 그린 주변 어프로치에 집중해 좋은 모습을 보여드리겠다”고 우승 전략을 밝혔다.지난 시즌 상금왕 홍정민과 대상 수상자 유현조도 시즌 첫 승을 노린다. 홍정민은 지난주 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫 메이저대회 셰브로 챔피언십에 출전했다가 컷 탈락했다.유현조는 올 시즌 초반 4개 대회에서 모두 20위권 밖의 성적으로 부진했으나 지난주 덕신 EPC 챔피언십에서 공동 3위에 오르며 분위기를 반전시켰다.박민지는 코스와의 찰떡궁합을 앞세워 통산 20승 도전에 나선다. 박민지는 같은 코스에서 치러진 2021년 DB그룹 제35회한국여자오픈골프선수권대회에서 우승한 바 있다.박민지는 “개인적으로 정말 좋아하는 코스다. 지난주 대회를 통해 스스로의 골프를 점검하며 충분히 예열을 마쳤고, 현재 컨디션도 좋다”라며 “특히 이곳은 내 구질과 잘 맞는 코스라 기대가 된다. 결과에 연연하기보다 한 단계 더 성장하는 과정을 보여 드리는데 집중하겠다”고 각오를 다졌다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지