울산에 변압기 완제품 생산공장 신설
인흥산업,640억원 투입 KCC일반산단에 생산공장 신설
울산에 세계 전력 수요 대응을 위한 변압기 완제품 생산공장이 들어선다.
울산시는 28일 시청 본관 시장실에서 인흥산업과 ‘변압기 완제품 생산공장 신설 투자양해각서’를 체결했다.
협약에 따라 ㈜인흥산업은 KCC울산일반산업단지 내 총 640억원을 투입해 변압기 완제품 생산공장을 신설한다.
㈜인흥산업은 투자 사업 추진 시 울산 시민을 최우선 고용하고, 공사 및 물품 구매 시 지역 업체를 이용하는 등 지역 경제 활성화를 위해 적극 노력하기로 약속했다.
울산시는 이번 투자 사업이 성공적으로 안착할 수 있도록 인·허가 등 행정적 지원에 최선을 다할 방침이다.
인흥산업은 경북 경주에 본사를 둔 HD현대일렉트릭 협력사로 변압기 외함(변압기를 외부 충격에서 보호하는 부품)을 전문으로 생산한다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사