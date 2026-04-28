‘더 나은 미래로’ 바이오코리아2026 개막
서울 코엑스 사흘간의 일정
59개국 775개 기업 참가
국내 최대 규모의 바이오헬스산업 국제행사인 바이오코리아2026이 28일 서울 강남구 코엑스에서 개막식을 갖고 사흘간의 일정에 돌입했다.
충북도와 한국보건산업진흥원가 공동 주최하는 바이오코리아는 한국의 바이오헬스 산업 기술 수준을 세계에 알리고 국제 교류를 증진하는 자리로 올해로 제21회를 맞았다.
올해 행사는 ‘혁신과 돌파, 더 나은 미래로’를 주제로 59개국 775개 기업이 참가한다. 비즈니스 파트너링 부스는 국내외 제약사들의 수요 증가를 반영해 지난해보다 2배 수준인 128개 마련된다.
전시관은 364개 부스로 구성됐다. 주한 외교공관과 무역대표부가 중심이 된 국가관에는 호주, 네덜란드, 스웨덴, 이탈리아, 독일, 태국, 대만, 일본 등 8개국의 77개 기업 사절단이 참가해 국내 기업과 교류할 예정이다.
바이오헬스산업의 최신 동향과 미래 전망을 짚어보는 학술행사도 마련됐다 진행된다. 올해 학술행사에는 101명의 국내외 바이오헬스 분야 전문가들이 연사로 참여해 글로벌 진출 전략과 투자 트렌드를 중심축으로 최신 동향과 미래 전략을 공유한다.
컨퍼런스는 AI 신약개발, 재생의료 산업 생태계 구축, 신약개발 패러다임의 변화, 새로운 시대의 글로벌 규제 혁신, 희귀난치성 치료제 개발 등을 주제로 심도 깊은 논의가 이뤄진다.
이동옥 충북도 행정부지사는 “BIO KOREA는 대한민국 바이오산업의 새로운 가능성을 확인하고, 미래 성장 전략을 함께 모색하는 협력의 장”이라며 “충북도는 글로벌 협력 네트워크를 바탕으로 K-바이오 스퀘어를 속도감 있게 조성해 대한민국 바이오산업의 혁신을 이끌고 세계가 주목하는 글로벌 바이오 허브로 도약하겠다”고 밝혔다.
정부와 충북도는 미국 보스턴 켄달스퀘어를 모델로 하는 K-바이오스퀘어 조성을 추진하고 있다. 국내 최대 규모의 바이오산업 클러스터인 K-바이오스퀘어는 청주 오송국가3산단에 바이오메디컬 분야를 특화한 카이스트 오송캠퍼스, 대형병원, 연구소, 창업·상업시설 등이 들어선다. 사업비만 2조7000억원에 달하는 대형 국책사업이다.
충북도와 청주시, 한국토지주택공사(LH)는 지난해 12월 K-바이오스퀘어 63만3524㎡에 대한 부지 매입 협약을 체결했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사