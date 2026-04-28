함정우vs최찬, 2연승 놓고 GS칼텍스 매경오픈서 격돌

디펜딩 챔피언 문도엽 6년만의 2연패 도전

지난 26일 끝난 아시안투어 싱가포르 오픈, KPGA투어 우리금융 챔피언십에서 각각 우승한 함정우와 최찬. KPGA

6년만에 대회 2연패에 도전하는 작년 챔피언 문도엽. KGA

시즌 개막전 DB손해보험 프로미 오픈 챔피언 이상엽도 시즌 2승 사냥에 나선다. 그는 지난주 우리금융 챔피언십 컷 탈락의 수모를 씻겠다는 각오다.