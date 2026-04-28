전국 청소년 한 자리에…원주서 대한민국청소년박람회 열린다
강원도 원주시가 제23회 대한민국청소년박람회 개최지로 최종 선정됐다.
28일 원주시에 따르면 2005년부터 매년 5월 개최된 대한민국청소년박람회는 전국의 청소년 관련 콘텐츠를 한자리에서 만날 수 있는 박람회다.
매년 10만여명의 청소년과 학부모, 교사, 유관기관 관계자들이 참여해 다양한 체험과 교육 프로그램에 참여한다.
강원도에서 대한민국청소년박람회가 열리는 것은 이번이 처음이다. 시는 우수한 교통 접근성과 풍부한 문화·관광 인프라를 바탕으로 청소년 친화 환경을 적극적으로 조성해 온 점을 인정받아 내년 개최지로 선정됐다.
박람회는 시와 성평등가족부, 강원도가 공동 주최한다. ‘오늘의 산을 넘어, 내일의 숲에 닿다’를 주제로 전국 청소년과 관련 기관·단체, 기업, 공공기관 등이 참여하는 전시·체험 부스를 운영한다.
또한 청소년 정책 참여 공간, 디지털·미래기술 콘텐츠, 문화·예술 프로그램, 진로·직업 체험 등 다양한 프로그램을 진행한다.
제22회 대한민국청소년박람회는 오는 5월 28일부터 30일까지 3일간 전남 여수엑스포컨벤션센터에서 열린다. 시는 폐막식에서 차기 개최도시 자격으로 박람회 대회기를 인수하고 본격적인 박람회 준비를 시작한다.
박람회는 강원 지역의 청소년 정책과 활동 기반을 확대하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.
시 관계자는 “내년 박람회를 통해 청소년이 한 장소에서 서로 하나가 되고 이전에 경험하지 못한 것을 체험할 수 있을 것”이라며 “안전하고 의미 있는 축제가 되도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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