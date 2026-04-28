의정부시장 재선 도전 김동근 ‘문화·체육’ 10대 공약 발표
경기 의정부시장 재선 도전에 나선 국민의힘 김동근 예비후보가 ‘생활밀착형 문화·체육 도시’ 조성을 골자로 하는 10대 대표 공약을 발표했다.
김 후보는 시민들이 일상에서 문화와 스포츠를 쉽게 향유할 수 있는 환경을 구축해 도시 경쟁력을 높이고 시민 행복을 실현하겠다는 구상이다.
이번 공약은 민선 8기 동안 추진해 온 문화·체육 정책의 성과를 기반으로 연속성과 확장성을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
주요 공약으로는 호원 백영수 시립미술관 건립과 장암 1000석 규모의 콘서트홀 신설, 가능·녹양 철도 하부 복합문화 공간 조성, 신곡 부용천변 문화원 이전, 민락 아트뮤지엄 및 고산 디자인도서관 완공 등 지역별 문화 인프라 확충 방안이 포함됐다.
체육 분야에서는 K-4리그 시민축구단 창단, 러닝크루를 위한 인프라 확충, 권역별 파크골프장 조성 및 생활체육 동네 리그제 운영 등을 제시했다.
특히 한국 현대미술을 이끈 신사실파 거장 백영수 화백의 작품을 전시할 ‘백영수 시립미술관’은 김 후보가 재임 기간 백영수미술문화재단과 맺은 업무협약을 토대로 기반이 마련됐다.
백영수 시립미술관은 호원동 재개발 부지와 연계한 문화공원 인근에 조성될 계획으로, 단순한 전시를 넘어 미술 교육과 지역 작가 연계 프로그램이 어우러지는 복합문화예술 공간으로 운영될 예정이다.
김 후보는 캠프 잭슨 대웅그룹 유치와 GTX-C 착공 등 민선 8기의 성과를 강조하며, 이를 바탕으로 ‘내 삶을 바꾸는 도시’ 의정부를 완성하겠다는 포부를 밝혔다.
김 후보는 “문화와 체육은 시민의 삶과 가까이 있을 때 진정한 가치가 있다”며 “도시 곳곳에 문화와 스포츠가 살아 숨 쉬는 의정부를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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