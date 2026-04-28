의정부시장 재선 도전 김동근 ‘문화·체육’ 10대 공약 발표

‘생활밀착형 문화·체육 도시’ 조성을 골자로 하는 10대 대표 공약을 발표했다.

김 후보가 재임 기간 백영수미술문화재단과 맺은 업무협약을 토대로 기반이 마련됐다.

단순한 전시를 넘어 미술 교육과 지역 작가 연계 프로그램이 어우러지는 복합문화예술 공간으로 운영될 예정이다.