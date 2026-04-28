손배찬 파주시장 후보 “부동산 의혹은 정치공작”
더불어민주당 경기 파주시장 후보로 확정된 손배찬(사진) 예비후보가 최근 제기된 부동산 거래 의혹 등 각종 논란에 대해 “근거 없는 비열한 정치공작”이라며 무관용 원칙의 법적 대응을 밝혔다.
손 후보는 28일 보도자료를 통해 자신을 향한 의혹들이 22년 전인 2004년쯤의 일로 후보 본인과는 무관한 사안이며, 실체 없는 일방적 주장이라고 일축했다.
그는 민감한 지방선거 시기에 객관적 검증 없이 의혹을 확산시키는 행위는 공정한 선거를 저해하고 유권자의 판단을 흐리는 무책임한 행태라고 비판했다.
손 후보 측은 “원팀을 위한 진통으로 생각하며 인내해왔다. 향후 유사한 비방이 반복될 경우 명예훼손 및 무고 등 모든 법적 수단을 동원해 단호히 대처하겠다”며 “비방에 흔들리지 않고 파주 발전을 위한 행보를 이어가겠다”고 강조했다.
앞서 지난 27일에는 파주 지역 민주당 당원들과 시민단체가 파주시청 및 중앙당사 앞에서 각각 기자회견을 열고 손 후보의 후보 자격 박탈을 촉구한 바 있다.
이들은 손 후보가 과거 부동산 중개업 운영 당시 고객 정보를 유출해 금전적 피해를 입혔으며, 신도시 개발 정보 활용 및 주가조작 연루 의혹 인물과의 유착 관계가 있다는 등의 의혹을 제기하며 성명을 발표했다.
또한 연풍리 성매매집결지인 일명 ‘용주골’ 폐쇄가 추진되는 과정에서 한 포주의 출판기념회에 참석해 폐쇄 원점 재검토를 약속한 점을 들어 도덕성 논란을 제기하고, 당 차원의 진상 규명과 후보 교체를 요구했다.
이러한 내용에 대해 손 후보는 모든 의혹이 사실무근이며 근거 없는 허위사실이라는 입장을 확고히 했다.
손 후보는 “비열한 공세에 흔들리지 않고 오직 파주시민만 바라보며 당당하게 나아가겠다”며 “구태 정치를 넘어 투명하고 공정한 행정으로 파주의 미래를 열어가겠다”고 밝혔다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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