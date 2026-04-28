손배찬 파주시장 후보 “부동산 의혹은 정치공작”

비방에 흔들리지 않고 파주 발전을 위한 행보를 이어가겠다”고 강조했다.

또한 연풍리 성매매집결지인 일명 ‘용주골’ 폐쇄가 추진되는 과정에서 한 포주의 출판기념회에 참석해 폐쇄 원점 재검토를 약속한 점을 들어 도덕성 논란을 제기하고, 당 차원의 진상 규명과 후보 교체를 요구했다.