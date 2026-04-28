김포우리병원, 어린이날 기념 초등학생 그림대회 성료

김포우리병원은 지난 25일 김포과학기술고등학교 체육관에서 개원 24주년과 제104회 어린이날을 기념해 ‘제14회 김포시 초등학생 이웃 사랑 그림 그리기 대회’를 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 대회에는 김포시 내 34개 초등학교에서 추천된 학생 350여명이 참가해 이웃 사랑을 주제로 다양한 작품을 선보였다.