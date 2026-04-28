김포우리병원, 어린이날 기념 초등학생 그림대회 성료
경기 김포우리병원이 어린이날을 맞아 초등학생 대상 그림 그리기 대회를 개최했다.
김포우리병원은 지난 25일 김포과학기술고등학교 체육관에서 개원 24주년과 제104회 어린이날을 기념해 ‘제14회 김포시 초등학생 이웃 사랑 그림 그리기 대회’를 개최했다고 28일 밝혔다.
이번 대회에는 김포시 내 34개 초등학교에서 추천된 학생 350여명이 참가해 이웃 사랑을 주제로 다양한 작품을 선보였다.
대회 최고상인 우리상(김포교육지원청 교육장상)은 4명, 김포우리병원장상인 사랑상 8명, 희망상 15명, 나눔상 50명 등 총 다수의 학생들이 수상의 영예를 안았다.
이 대회는 김포우리병원이 매년 개원과 어린이날을 기념해 개최하는 행사로, 어린이들이 그림을 통해 이웃에게 꿈과 희망을 전하고 나눔의 가치를 실천하도록 하기 위해 마련됐다.
수상작은 병원 내 ‘우리갤러리’ 전시를 비롯해 병원 달력 제작과 산책로 전시 공간 ‘어린이들이 사랑이 머무는 풍경’ 등에 활용될 예정이다.
특히 수상 작품은 오는 5월 9일까지 병원 신관 지하 1층 우리갤러리에 전시돼 어린이들의 순수한 시선이 담긴 따뜻한 메시지를 시민들과 공유한다.
고도현 김포우리병원장은 “대회에 관심과 성원을 보내준 모든 분들께 감사드린다”며 “어린이들이 이번 경험을 통해 꿈과 희망을 키우는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사