공공일자리 발굴 지시한 李 대통령 “돈 잘 쓰는 게 일”

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

“3월에 500명으로 운영했는데, 그동안 정리가 잘 안 됐던 오래된 체납 건에 대해 직접 전화하거나 찾아갔더니 1000건이 바로 납부됐다”고 설명했다.