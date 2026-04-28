공공일자리 발굴 지시한 李 대통령 “돈 잘 쓰는 게 일”

공공일자리 발굴 지시한 李 대통령 “돈 잘 쓰는 게 일”
이재명 대통령이 국세청 체납관리단을 사례로 들며 정부 각 부처에 생산적 공공서비스 일자리를 발굴하라고 지시했다. 교육현장에서 소풍, 수학여행 등이 줄어드는 현상을 두고는 “구더기 생길까 봐 장독을 없애면 안 된다”며 개선을 주문했다.
이 대통령은 28일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “대한민국은 다른 선진국에 비해 공공서비스 영역 일자리의 질도 그리 좋지 않고 양도 많지 않다”며 “각 부처에서 소위 생산적인 공공서비스 일자리를 발굴해달라”고 당부했다.
사례로는 전화·방문 등을 통해 체납 세금 납부를 유도하는 국세청 체납관리단이 언급됐다. 이 대통령은 “‘세금 (낼 돈이) 있으면서도 안 내고 떼먹으면 결국 쫓아와 가산금까지 내야 하고 망신을 당하는구나’ ‘심하면 처벌받는구나’ 이렇게 생각하면 납부율이 올라가지 않나”라며 “이런 유형의 공공서비스 일자리가 많이 있을 수 있다”고 말했다.
임광현 국세청장은 “3월에 500명으로 운영했는데, 그동안 정리가 잘 안 됐던 오래된 체납 건에 대해 직접 전화하거나 찾아갔더니 1000건이 바로 납부됐다”고 설명했다.
이 대통령은 “(공공서비스 일자리) 그게 보수보다 훨씬 높은 사회적 편익을 확보할 수 있다고 하면 해야 한다”며 “이러면 또 ‘돈 퍼주느냐’고 하는데, 우리는 돈을 잘 쓰는 게 일”이라고 강조했다.
교육부를 향해서는 수학여행 등 현장체험학습이 줄어드는 추세와 관련한 대책을 주문했다. 이 대통령은 “안전사고가 나지 않을까, 또는 관리 책임을 부과당하지 않을까 하는 걱정 때문에 이러는 경향이 있는 것 같다”며 “책임지지 않으려고 학생들에게서 좋은 기회를 뺏는 것”이라고 지적했다.
이 대통령은 “소풍이나 수학여행도 수업의 일부”라고 말했다. 이어 “안전 문제가 있으면 비용을 지원해 안전요원을 보강하든지, 선생님들의 수업이나 관리에 부담이 생기면 인력을 추가 채용해 몇 명 데리고 가면 되지 않나”라고 덧붙였다.
이 대통령은 지난 24일 마무리한 인도·베트남 순방과 관련, 다방면의 협력관계를 공고히 했다며 장기적으로 바람직한 성과를 냈다고 자평했다. 이 대통령은 “중동 전쟁이 촉발한 지정학적 리스크 확대로 세계 경제와 안보의 구조적 재편이 진행되고 있다”며 “변화의 물결 속에서 안정적 성장 동력을 확보하려면 특정 지역에 대한 지나친 의존도를 낮추고 선택지를 꾸준히 늘려가는 전략적이고 유연한 국익실용외교가 절실하다”고 밝혔다.
전통적 우방과의 협력을 언급하면서도 주권국가로서의 태도를 강조했다. 이 대통령은 “상호 존중을 바탕으로 상식과 원칙에 따라 당면 현안을 풀면서 건강하고 미래지향적인 관계를 구축하는 지혜가 필요하다. 주권국가로서 당당한 자세로 우방과 진정한 우정을 쌓는 외교에 주력하겠다”고 말했다.
경제 상황을 두고는 1분기 국내총생산(GDP) 성장률의 전망치 상회에도 대외 불확실성이 여전히 크다고 지적했다. 이 대통령은 “진정한 위기 극복은 지금부터라는 자세로 더 정교한 정책 대응을 통해 경제의 성장력 유지에 총력을 기울여야겠다”고 주문했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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