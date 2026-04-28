‘김창민 영화감독 상해치사’ 피의자 2명 구속영장 청구

영화감독 김창민 영정. 페이스북 캡처

28일 김 감독에게 상해를 가해 숨지게 한 피의자 A씨와 B씨에 대해 상해치사 혐의로 구속영장을 신청했다.

전담수사팀은 “향후 진행될 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서

증거와 법리에 입각해 피의자들에게 죄에 상응하는 엄중한 처벌이 내려지도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.