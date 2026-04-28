울산시, 친환경 선박 기자재 국산화… ‘소부장 특화단지’ 도전
‘선박용 액화가스 펌프’ 육성
울산시가 미래 조선산업의 핵심인 친환경 선박 시장을 선점하기 위해 ‘소재·부품·장비(소부장) 특화단지’ 유치전에 뛰어들었다.
울산시는 28일 오후 시청 본관 시장실에서 김두겸 울산시장과 금석호 HD현대중공업 대표이사 등이 참석한 가운데 ‘친환경 선박 생태계 구축을 위한 상생협력 업무협약’을 체결했다.
이번 협약은 산업통상부의 소부장 특화단지 공모 신청에 따라, 울산의 주력 산업인 조선산업 핵심 소재·부품의 국산화와 안정적인 공급망 구축을 위해 마련됐다.
울산시가 추진하는 ‘친환경 선박 기자재 소부장 특화단지’는 액화천연가스(LNG) 운반선 등의 핵심 장비인 ‘선박용 액화가스 펌프’ 등을 전략 품목으로 육성하는 데 주력하고 있다.
이 품목은 극저온 환경을 견뎌야 하는 등 기술적 난도가 매우 높아 현재 해외 의존도가 절대적으로 높은 분야다.
현재 우리나라는 세계 최고의 LNG선 건조국이지만, 펌프 등 핵심 기자재는 여전히 미국과 유럽 제품에 의존하고 있어 국산화가 시급한 ‘전전후 핵심 부품’으로 꼽힌다.
협약에 따라 울산시는 특화단지 조성과 운영 전반을 지원하며, 기업 투자와 기술 개발을 위한 행정적·재정적 뒷받침에 나선다.
HD현대중공업은 지역 소부장 기업과 공동 기술 개발 및 실증 사업을 추진하며 공급망 구축을 주도할 계획이다.
특화단지로 지정되면 수요기업의 실증 설비 개방, 공동 연구개발(R&D) 지원, 기반 시설 구축, 규제 특례 등 정부의 전폭적인 지원을 받게 된다.
이를 통해 지역 조선업계의 원가 절감은 물론 공급망 안정성이 획기적으로 강화될 것으로 기대된다.
김두겸 울산시장은 “이번 협약은 울산이 조선산업 소부장 자립을 이끄는 핵심 거점으로 도약하겠다는 의지를 보여주는 것”이라며 “HD현대중공업의 국산화 기술 투자와 구매 확약이 특화단지 유치를 위한 가장 강력한 경쟁력이 될 것”이라고 강조했다.
한편 산업통상자원부는 오는 6월까지 심사와 평가를 진행한 뒤, 7월 중 특화단지 최종 선정 결과를 발표할 예정이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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