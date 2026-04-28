캄보디아 거점 보이스피싱 조직 검거…57명 구속 송치

캄보디아 범죄조직원들이 국내로 송환되는 모습. 충남경찰청 제공

크리스파 조직원들의 범행장소. 충남경찰청 제공

다른 조직인 크리스파는 지난해 8월부터 12월까지 캄보디아 몬돌끼리 지역에서 여성으로 가장해 채팅하며 피해자를 유혹한 뒤 가짜 가상자산 거래소 투자금 명목으로 돈을 가로채는 등 53명으로부터 23억여원을 편취한 혐의를 받는다.