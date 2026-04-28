박민식, 북갑 노린 하정우·한동훈에 “2년 뒤 떠날 메뚜기 정치”
“북구에 진심 없어… 버릴 준비 뿐”
박민식 전 국가보훈부 장관이 부산 북갑 재보궐 선거 경쟁자인 하정우 청와대 인공지능(AI)미래기획수석과 한동훈 전 국민의힘 대표를 향해 “2년 뒤 훌쩍 떠나버릴 메뚜기 정치”라고 비판했다.
박 전 장관은 28일 소셜미디어에 글을 올려 전날 사의를 표명한 하 수석을 향해 “국회의원 배지 달 기회가 왔다고 국정까지 단번에 내팽개쳐 버린 희대의 국버린”이라며 “대통령이 만류하는데도 한순간에 줄을 바꿔서며 출세를 택하는 가벼운 처신을 보라”고 비판했다. 박 전 장관은 또 “내일 더 큰 동아줄이 나타났을 때 우리 북구를 그저 자신의 성공을 위한 징검다리로 이용하고 미련 없이 떠나지 않으리라는 보장이 어디 있는가”라며 “안 봐도 비디오인 뻔한 결말”이라고 일갈했다.
박 전 장관은 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 의원직 사퇴로 보궐선거가 유력한 부산 북갑에 국민의힘 후보로 출마를 준비 중이다. 하 수석도 조만간 민주당 입당 후 이 지역 출마가 예상된다.
범야권 경쟁자인 한 전 대표를 향해선 “대놓고 2년 시한부임을 예고하고 들어왔다. 더 기가 찬다”며 “아무리 남은 임기를 채우는 재보선이라지만 시작도 전부터 대선 출마를 위해 떠날 것이라고 밑밥을 깔고 있다”고 지적했다. 그러면서 “북구 주민의 삶을 2년짜리 임시 계약직, 대선 출마를 위한 발사대로 여기는 얄팍한 계산이 너무 뻔뻔하게 드러나고 있지 않은가”라고 덧붙였다.
박 전 장관은 하 수석과 한 전 대표를 통틀어 “북구 주민의 애환을 끝까지 책임지겠다는 진심은 이들에게 없다. 버릴 준비만이 있을 뿐”이라고 지적했다. 이어 “정치적 고향을 수시로 바꾸고 가짜 토박이 흉내를 대며 주민을 기만하는 자들에게 우리 북구의 미래를 단 1초도 맡길 수 없다”며 “오직 북구의 힘으로 북구의 승리를 지켜내겠다”고 밝혔다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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