통학버스 들이받아 13명 부상…화물차 운전자 금고형
교통신호를 무시하고 교차로를 통과하다 통학버스를 들이받아 초등학생 등 13명을 다치게 한 화물차 운전자에게 금고형이 선고됐다.
전주지법 형사6단독(판사 김현지)은 28일 교통사고처리특례법 위반 혐의로 기소된 A씨(62)에게 금고 2년6개월을 선고했다고 밝혔다.
A씨는 지난해 12월 23일 오후 4시30분쯤 김제시 백산면 한 교차로에서 화물차를 몰다가 신호를 위반해 초등학교 통학버스를 들이받은 혐의를 받는다.
이 사고로 통학버스에 타고 있던 초등학생과 안전지도사 등 13명이 다쳤다. 일부 피해자는 현재까지 통원 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.
재판부는 “블랙박스 영상에서 피고인이 감속하지 않은 채 충돌해 사고 충격이 컸다”며 “부상자 대부분이 어린이로 피해가 가볍지 않아 실형 선고가 불가피하다”고 판시했다.
이어 “피고인이 범행을 인정하고 차량이 공제조합에 가입돼 일부 피해 회복이 이뤄진 점 등을 고려해 형을 정했다”고 판시했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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