비수도권 1위 탈환 언제…아직 갈길 먼 메디시티 대구
비수도권 1위를 자랑하던 메디시티 대구 위상이 흔들리고 있는 것으로 나타났다.
28일 대구시 등에 따르면 대구는 2016~2023년 서울·경기·인천을 제외한 비수도권에서 외국인 환자 유치 1위 규모를 자랑했다. 하지만 코로나19 사태로 위기를 겪은 후 2024년부터 다른 지방자치단체에 자리를 내줬다.
보건복지부 통계에 따르면 2025년 우리나라를 방문한 외국인 환자는 201만명으로 관련 통계 집계 이후 처음으로 연간 200만명을 돌파했다. 서울이 전체 외국인 환자의 87.2%인 176만명을 유치한 것으로 나타났다. 비수도권에서는 부산과 제주가 지난해 각각 7만5879명, 4만7028명으로 비수도권 1·2위를 차지했고 대구는 1만9243명으로 3위에 머물렀다. 우리나라를 찾은 외국인 환자는 코로나19 영향으로 2020년 12만명까지 급감했지만 이후 한류 등의 영향으로 빠르게 제자리로 돌아올 수 있었다.
하지만 대구는 회복세가 더디다. 코로나19 때문에 외국인 환자 유치 실적이 급감했던 2020년 대비 부산은 약 15배, 제주는 약 14배 가량 증가한 반면 대구는 약 4배 증가에 그쳤다. 지난해 기준 전년 대비 증가율도 부산과 제주가 각각 151.5%, 114.7%로 가파르게 오른 반면 대구는 31.4% 증가에 그쳤다.
지역에서는 회복기에 손을 놓았던 것이 현재의 성적표를 받게 된 원인이라고 평가하고 있다. 대구시와 의료 직능단체들, 대학병원, 의료산업기관 등이 의료산업·관광 활성화를 위해 2009년 ‘메디시티대구협의회’를 만들었다. 활동 기간 동안 지역 의료관광 활성화에 긍정적인 영향을 끼쳤다는 평가가 주를 이뤘다. 하지만 민선8기 들어 내부 사정으로 대구시 지원이 끊기면서 2023년 출범 14년 만에 해체됐다. 의료협의체 활동 중단은 외국인 의료 관광객 급감으로 이어졌다.
이에 대구시는 위기 극복을 위해 지난해 지역 5개 의료 직능단체(의사회·치과의사회·한의사회·약사회·간호사회), 상급병원, 대구경북첨단의료산업진흥재단, 대구상공회의소 등이 참여하는 ‘AI 바이오·메디시티대구협의회’를 재출범시켰다. 다시 활동을 시작한 의료협의체가 본궤도에 오르는데 시간이 더 필요할 것으로 예상된다. 대구시는 지원과 사업 확대를 통해 점진적으로 외국인 의료 관광객 수를 늘려나갈 계획이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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