양주·의정부에 ‘체육 특목고·특성화고’ 설립 추진
경기도교육청, 경기북부 체육 인재 육성
경기도교육청은 경기북부 양주와 의정부에 미래 체육 인재 육성을 위한 특수목적고 ‘(가칭) 경기미래체육고’와 특성화고 ‘(가칭) 스포츠융합과학고’ 설립을 추진한다고 28일 밝혔다.
이번 학교 설립은 경기북부 지역의 체육교육 체계를 입체적으로 구축하기 위해 마련했다. 양주 지역은 동계종목 특화 교육을, 의정부 지역은 스포츠·과학·산업 융합 교육을 축으로 지역별 여건을 반영한 체계적 체육 인재 양성 모델을 구축할 예정이다.
도교육청은 양주시와 협업해 예산과 행정을 연계하고 신설교 이전 적지를 활용하는 ‘(가칭) 경기미래체육고’ 설립을 계획 중이다. 이를 통해 전국 최초로 동계종목에 특화된 교육과정을 운영하고 온라인 교육 기반도 구축해 효율성과 전문성을 높일 예정이다.
또한 의정부에는 스포츠·과학·산업 융합형 특성화고인 ‘(가칭) 스포츠융합과학고등학교’ 설립을 추진한다. 스포츠 데이터 분석, 인공지능(AI) 활용, 스포츠 마케팅, 재활 등 체육 전 분야의 실무형 전문가를 양성하게 된다.
특히 학생선수에서 진로를 변경하는 학생들에게 맞춤형 프로그램을 제공해 ‘운동 이후의 삶까지 설계하는 학교’를 지향한다. 이를 위해 지역 내 체육시설, 스포츠 산업체와 산학연계 교육 시스템도 구축한다.
도교육청은 관계 기관과 협력해 학교 설립 타당성 검토와 교육과정 설계, 행정 절차를 순차적으로 추진할 예정이다.
도교육청 관계자는 “이번 체육 관련 학교 설립으로 경기북부 체육 기반을 확대하고 학생선수와 일반 학생 모두의 진로 선택 폭을 넓힐 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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