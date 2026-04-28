전북도, 5000억 스포츠 투자 추진…무주 ‘제2국기원’ 건립 검토
태권도원 중심 글로벌 허브 조성
2029년까지 인재양성센터 건립
국가 단위 전문 시설 고도화
전북특별자치도가 유소년 인재 양성과 국제대회 유치, 전문 체육 시설 고도화를 골자로 한 5000억원 규모의 스포츠 산업 육성 전략을 본격화한다. 스포츠를 지역 경제를 견인하는 고부가가치 산업으로 전환해 전북을 세계적인 스포츠 거점 도시로 도약시키겠다는 구상이다.
전북도는 ‘선택과 집중을 통한 스포츠산업 도시 구현’ 계획을 발표하고 전문 체육과 생활 체육이 선순환하는 혁신 생태계를 구축한다고 28일 밝혔다.
이번 계획의 핵심은 무주 태권도원을 거점으로 한 글로벌 태권도 허브 조성이다. 도는 2029년 완공을 목표로 국비 450억원을 투입해 글로벌 태권도 인재양성센터를 건립할 방침이다. 승·품단 심사와 연수 기능을 담당할 제2국기원을 무주에 유치해 세계 태권도의 구심점으로서의 기능을 완성한다는 전략이다.
유소년 엘리트 선수 육성을 위한 국가적 토대도 강화된다. 국비 490억원이 투입되는 유소년 스포츠 콤플렉스가 2028년 무주에 들어선다. 이곳은 체조·핸드볼·배구 등 주요 종목 훈련시설과 기숙사를 갖춰 차세대 선수들의 체계적인 성장을 돕는 핵심 기지가 될 전망이다.
대규모 국제 스포츠 대회를 통한 지역 가치 제고도 병행된다. 도는 2026년 세계태권도 그랑프리, 2027년 전주 아시아 역도 선수권 등 중량감 있는 대회를 연이어 개최해 스포츠 관광객 유입을 극대화한다. 이를 뒷받침하기 위해 전주 월드컵 스포츠타운에 2230억원을, 완주 종합 스포츠타운에 990억원을 투입하는 등 지역 랜드마크 조성에도 속도를 낸다.
일상 속 체육 복지 환경은 한층 스마트해진다. 시·군 전역 13곳에 시니어와 장애인 친화형 국민체육센터를 세우고 가상현실(VR) 기반 스마트 시설을 보급해 기후 제약 없는 스포츠 환경을 실현할 계획이다.
신원식 전북도 문화체육관광국장은 “스포츠는 이제 단순 복지를 넘어 지역 경제를 견인하는 핵심 산업으로 전환해야 할 시점”이라며 “태권도 성지화와 전문 시설 구축을 유기적으로 결합해 전북을 전 세계가 주목하는 스포츠 특화도시로 세우겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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