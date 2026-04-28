전북도, 5000억 스포츠 투자 추진…무주 ‘제2국기원’ 건립 검토

태권도원 중심 글로벌 허브 조성

2029년까지 인재양성센터 건립

국가 단위 전문 시설 고도화

전북특별자치도

전북특별자치도가 유소년 인재 양성과 국제대회 유치, 전문 체육 시설 고도화를 골자로 한 5000억원 규모의 스포츠 산업 육성 전략을 본격화한다.

스포츠를 지역 경제를 견인하는 고부가가치 산업으로 전환해 전북을 세계적인 스포츠 거점 도시로 도약시키겠다는 구상이다.

대규모 국제 스포츠 대회를 통한 지역 가치 제고도 병행된다. 도는 2026년 세계태권도 그랑프리, 2027년 전주 아시아 역도 선수권 등 중량감 있는 대회를 연이어 개최해 스포츠 관광객 유입을 극대화한다. 이를 뒷받침하기 위해 전주 월드컵 스포츠타운에 2230억원을, 완주 종합 스포츠타운에 990억원을 투입하는 등 지역 랜드마크 조성에도 속도를 낸다.