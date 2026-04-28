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한동훈, 하정우 북갑 등판에 “李가 출마지시했나”

입력:2026-04-28 10:46
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한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 오후 부산 북구 만덕2동 행정복지센터를 찾아 전입신고를 마친 뒤 주민들과 사진을 찍고 있다. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표는 28일 부산 북갑 출마를 위해 사의를 표명한 하정우 청와대 AI미래기획수석을 두고 “이재명 대통령이 북갑 출마를 지시한 게 맞나”라며 “그렇다면 이 대통령의 불법 선거개입”이라고 주장했다.

한 전 대표는 페이스북에 “하 수석은 ‘이 대통령이 부산 북갑에 출마하라고 해야 출마할거고, 아니면 청와대에 남겠다’고 말했었는데 출마하는 것을 보니 이 대통령이 결국 출마 지시를 한 것으로 보인다”며 이같이 적었다.

그는 “하 수석과 청와대에 묻는다. 이 대통령이 하 수석에게 부산 북갑 출마를 지시한 게 맞나”라며 “그렇다면 이 대통령의 불법 선거개입”이라고 꼬집었다.

한 전 대표는 이날 BBS라디오에 출연해 “저는 AI가 너무 중요하고 하루하루가 골든타임이라고 생각하고, 이재명정권도 그분(하 수석)도 그렇게 이야기했던 것 같다”며 “그런데 이재명정권에 AI라는 건 재보궐 선거 후보 발사대 같은 것이었다”고 비판했다.

그러면서 “본인이 이 대통령이 시키지 않으면 안 나가겠다 했는데, 그렇게 이야기하는 순간 본인 출마는 이 대통령의 대리전을 치르러 나오는 것 뿐”이라고 지적했다.

국민의힘 소속으로 북갑 출마를 준비 중인 박민식 전 국가보훈부 장관도 “정치적 의사 결정은 본인이 하는 것이지, 대통령이 어떻다 당이 어떻다 하면서 좌고우면하는 태도를 거의 한 달 동안 보여줬다”며 “간 보는 정치는 부산 사나이들 하고는 전혀 결이 맞지 않는다”고 비판했다.

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

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